شاهد: وزير الدفاع سيرغي شويغو يتفقد تدريبات الجيش في جنوب روسيا

بقلم: يورونيوز

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات اليوم السبت، تظهر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وهو يتفقد التدريب القتالي لجنود في ميدان رماية بالمنطقة العسكرية بجنوب روسيا.

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن الوزير سيرغي شويغو تفقد قوات وأشرف على تدريب وحدات تشكلت حديثًا مؤلفة من جنود متعاقدين.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو عبر قناتها على تلغرام ظهر فيه شويغو مرتديًا الزي العسكري وهو يتفقد الجنود في ميدان للرماية.

وهذا هو أول ظهور علني له مع القوات منذ تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة الذي تم القضاء عليه في مهده الشهر الماضي.

ولم تذكر الوزارة توقيت تصوير الفيديو أو متى تفقد شويغو القوات.

وقال شويغو يوم الاثنين الماضي إن التمرد لم يؤثر على "العملية العسكرية الخاصة" التي تجريها روسيا في أوكرانيا.

وسيطر مقاتلو فاغنر على مدينة روستوف بجنوب روسيا وزحفوا باتجاه العاصمة موسكو في 24 يونيو/ حزيران، إذ طالب رئيس المجموعة يفغيني بريغوجن بإقالة شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

وانتهى التمرد عندما توسط رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في اتفاق بين الكرملين وبريغوجن.

وقالت وزارة الدفاع اليوم السبت إن "وزير الدفاع في روسيا الاتحادية أشرف بنفسه على تدريب جنود متعاقدين على عمليات قتالية في مختلف الظروف، بما في ذلك القتال في المناطق الحضرية".