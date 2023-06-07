شويغو يتفقد مصنع إنتاج صواريخ مضادة للطائرات

بقلم: يورونيوز

تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إحدى مؤسسات شركة "ألماز أنتي" التي تنتج صواريخ مضادة للطائرات.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فتش قائد الجيش الروسي مواقع إنتاج صواريخ حديثة موجهة مضادة للطائرات.

وأبلغ رئيس شركة "ألماز أنتي" يان نوفيكوف، شويغو أنه في عام 2023 زادت الشركة إنتاجها بشكل كبير، في إطار أمر دفاع الدولة عبر مجموعة كاملة من المنتجات.

وأكد نوفيكزف أن الشركة تسلم المنتجات قبل الموعد المحدد، بما في ذلك أنظمة الصواريخ الجوية "إس-300" (فافوريت)، و"إس-400" (تريومف)، و"إس-350" (فيتياز) وأشار شويغو إلى أن منتجات الشركة مطلوبة وتظهر كفاءة عالية.