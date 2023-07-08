زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جزيرة الأفعى الصغيرة في البحر الأسود.
أعلن الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان الجمعة أنّ أوكرانيا "تستحقّ الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي"، بعد اجتماع في اسطنبول مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي ستحصل بلاده على قنابل عنقوديّة من الولايات المتحدة.
في السياق نفسه، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جزيرة الأفعى الصغيرة في البحر الأسود التي تحدى المدافعون عنها سفينة حربية روسية في بداية الغزو، مع دخول الصراع يومه الـ500.
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زيلينسكي يزور جزيرة الأفعى في البحر الأسود رمز المقاومة ضد روسيا
زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جزيرة الأفعى الصغيرة في البحر الأسود التي تحدى المدافعون عنها سفينة حربية روسية في بداية الغزو، مع دخول الصراع يومه ال500.
وقال في مقطع فيديو غير مؤرخ نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "اليوم، نحن في جزيرة الأفعى التي لن يغزوها المحتلون أبدا، مثل كل أوكرانيا، لأننا بلد الشجعان".
الأمم المتحدة تدين الخسائر في صفوف المدنيين بعد 500 يوم على بدء النزاع في أوكرانيا
دانت الأمم المتحدة الخسائر في صفوف المدنيين بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ قبل 500 يوم.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا في بيان الجمعة إن أكثر من تسعة آلاف مدني بينهم 500 طفل قتلوا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير 2022، مع أن مسؤولي الأمم المتحدة صرحوا في السابق أن العدد الفعلي أكبر بكثير على الأرجح.
وفي بيان لمناسبة مرور 500 يوم على اندلاع النزاع، قال نويل كالهون نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا في بيان "نشهد اليوم مرحلة فظيعة أخرى من الحرب التي تواصل إلحاق خسائر مروعة بالمدنيين الأوكرانيين".
وأشار مراقبون إلى أن متوسط عدد القتلى هذا العام أقل مما كان عليه في 2022 لكنه بدأ الارتفاع مجددا في أيار/مايو وحزيران/يونيو.
وفي 27 حزيران/يونيو قُتل 13 مدنياً بينهم أربعة أطفال في هجوم صاروخي على كراماتورسك في شرق أوكرانيا.
انتقادات لقرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا قنابل عنقودية
أعلنت الولايات المتحدة الجمعة قرارها تزويد أوكرانيا قنابل عنقودية للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأراضيها، في خطوة لقيت انتقاد منظمات دولية.
وأتى القرار الذي أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن اتخاذه كان "صعبا للغاية" في وقت تعاني قوات كييف للتقدم ميدانيا في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.
وأكدت واشنطن حصولها على ضمانات من كييف بأن هذه الأسلحة التي حظرتها دول عدة، لن تستخدم ضد المدنيين.
وقال بايدن إن اتخاذ هذا القرار كان "صعبا للغاية من قبلي. وبالمناسبة، لقد بحثت فيه مع حلفائنا"، وذلك في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" نشرت مقتطفات منها مساء الجمعة.
وحذّر من أن "ذخيرة الأوكرانيين تنفد"، متابعا "هذه حرب ذخائر. هم تنقصهم تلك الذخيرة ونحن تنفد لدينا".
وشدد على أن "الأمر الأساس هو إما أن يمتلكوا هذه الأسلحة لوقف الروس الآن ومنعهم من وقف الهجوم الأوكراني (المضاد)... أو لا يمتلكونها. وأعتقد أنهم في حاجة إليها".
إردوغان يعلن أن بوتين سيزور تركيا في آب/أغسطس
يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا الشهر المقبل بحسب ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إثر لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اسطنبول الجمعة.
وقال إردوغان إن "بوتين سيزور تركيا الشهر المقبل" للمرة الأولى منذ غزو القوات الروسية أراضي أوكرانيا اعتبارا من شباط/فبراير 2022
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إردوغان: أوكرانيا "تستحق" الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة إن أوكرانيا "تستحق الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي" وذلك بعد اجتماع في اسطنبول مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
كما شدد إردوغان على ضرورة "عودة روسيا وأوكرانيا إلى مباحثات السلام".