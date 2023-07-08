شاهد: زيلينسكي يصلي مع البطريرك برثلماوس في إسطنبول

بقلم: يورونيوز

صلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يزور إسطنبول صباح السبت إلى جانب البطريرك الأرثوذكسي برثلمايوس من أجل ضحايا الحرب مع روسيا التي دخلت يومها الـ500.

وتوجه زيلينسكي الذي التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء الجمعة إلى مقر البطريركية القسطنطينية المسكونية في القرن الذهبي في إسطنبول صباح السبت، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

وبعد صلاة قصيرة من أجل ضحايا النزاع في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير 2022، تحدث الرجلان بعيدًا عن الكاميرات.

ويشغل البطريرك برثلماوس الذي انتخب في 1991 منصبًا فخريًا وتاريخيًا في الكنيسة الأرثوذكسية لكنه لا يملك حق التدخل في الشؤون الدينية للكنائس الأرثوذكسية الأخرى.

وقال البطريرك الذي اعترف بكنيسة أوكرانيا المستقلة في 2018، العام الماضي إنه أصبح "هدفًا لموسكو".