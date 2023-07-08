لليوم الثالث على التوالي.. واشنطن تقول إن طائرات روسية ضايقت مسيّرات أمريكية في سوريا

بقلم: يورونيوز

قال الجيش الأمريكي إن طائرات مقاتلة روسية "ضايقت" طائرات مسيّرة أمريكية فوق سوريا وهي الحادثة التي تتكرر بذلك لليوم الثالث على التوالي.

وقال الجيش في بيان يوم الخميس إن المواجهة استمرت لمدة تزيد عن ساعتين حيث تعرضت مسّيرات MQ-9 "مرة أخرى لمضايقات" من قبل طائرة مقاتلة روسية أثناء تحليقها فوق أراضي سوريا.

وأضاف اللفتنانت جنرال أليكسوس غرينكويتش، رئيس القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، في البيان: "حلقت الطائرات الروسية ب18 مرور قريب غير مهني تسبب في رد فعل طائرات MQ-9 لتجنب المواقف غير الآمنة".

وكان غرينكويتش قد قال منذ يومين إن طائرات روسية أطلقت أيضا قنابل مضيئة أمام مسيّرات أمريكية، بينما قام أحد الطيارين بتشغيل الحارق الخلفي لطائرته أمام إحدى المسيّرات في الأجواء السورية.

وأعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا في وقت سابق هذا الأسبوع أن الجيشين الروسي والسوري بدآ تدريبات مشتركة لمدة ستة أيام تنتهي يوم الاثنين.

ونقلت وسائل إعلام سورية عن اللواء أوليغ غورينوف، رئيس مركز المصالحة، قوله إن موسكو قلقة من تحليق طائرات مسيّرة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة فوق شمال سوريا، واصفا إياها بـ"انتهاكات منهجية للبروتوكولات" التي تهدف إلى تجنب الاشتباكات بين الجيشين.

وتقود الولايات المتحدة وفرنسا قوات التحالف الدولي في سوريا الذي تشكل لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت الولايات المتحدة إن طائرة روسية تسببت في تحطم طائرة مسيّرة تابعة لها أثناء نشاط لها فوق البحر الأسود، فيما نفت موسكو مسؤوليتها.