خفر السواحل الإسبان ينقذون 86 مهاجرا من مركب قرب جزر الكناري

بقلم: يورونيوز

أُنقذ 86 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء كانوا على متن مركب تم رصده في وقت سابق من النهار قبالة أرخبيل الكناري، وفق ما أفادت متحدّثة باسم جهاز خفر السواحل الإسباني.

وكانت طائرة أرسلها جهاز الإنقاذ البحري قد قدّرت عدد الأشخاص الذين يقلّهم المركب بـ"نحو مئتين"، إلا أن الجهاز عاد وأعلن لاحقا أنه أخطأ التقدير.

وكانت السلطات الإسبانيّة قد أعلنت الخميس إنقاذها ما لا يقلّ عن 350 مهاجرًا خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، كانوا في خمسة قوارب انجرفت قبالة جزر الكناري، غداة حادث غرق أودى بحياة شخصين على الأقلّ.

والأشخاص الذين انقذوا هم ثمانون رجلا وست نساء وسينقلون إلى ميناء أرغينيغين في جزيرة غران كناريا، وفق ما أعلن جهاز خفر السواحل.

وكان المركب قد رُصد على بعد حوالى 71 ميلا بحريا إلى الجنوب من غران كناريا، وأعلن خفر السواحل أنه كان موجودا "في بقعة (كانت الطائرة) تجري فيها عملية بحث عن سفينة أبحرت من السنغال قبل أسبوعين".

وقالت المتحدثة إنه "من المرجّح جدا أن المركب هو نفسه الذي كنا نبحث عنه".

وكان زورقان آخران قد أُنقِذا أيضًا الأسبوع الماضي، حسبما قالت متحدّثة باسم خدمة الإنقاذ البحري الإسبانيّة لوكالة فرانس برس، رُصِد الأوّل قبالة جزيرة هييرو وعلى متنه 121 شخصًا بينهم ستّ نساء وأربعة أطفال معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، فيما رُصِد الثاني وهو قارب مطّاطي على بُعد نحو 13 كيلومترًا من جزيرة غران كناريا وعلى متنه 61 شخصًا.