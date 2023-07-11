شاهد: البوسنيون يحيون الذكرى الـ 28 لمجزرة سريبرينيتشا

بقلم: يورونيوز

قبل يوم واحد من عملية الدفن الجماعي لضحايا الإبادة الجماعية الـ 30 في سريبرينيتشا في مركز بوتوكاري التذكاري، أطلق المنظمون سربا من الحمام في إشارة رمزية للسلام وتخليداً لذكرى الضحايا.

سيتم إحياء"يوم للذكرى والتذكر" تزامنا مع الذكرى الثامنة والعشرين للإبادة الجماعية ضد البوسنيين في المنطقة الآمنة التابعة للأمم المتحدة في سريبرينيتشا في يوليو-تموز لعام 1995.

تقام مراسم الذكرى الأليمة في مركز بوتوكاري التذكاري ومن المقرر أن يمتطي عدد من المشاركين في مسيرة السلام دراجات نارية ستصل إلى مركز بوتوكاري التذكاري إذ تم تجهيز 30 نعشا لضحايا الإبادة الجماعية لمواراتهم الثرى.

وبدأ سباق "أولتراماراثون" من موقع نصب أوفكارا التذكاري خارج فوكوفار بشرق كرواتيا حيث انطلقت مجموعة من المتسابقين على طريق بطول 227 كيلومترًا باتجاه النصب الذي يقع قرب سريبرينيتشا شرق البوسنة.

قبل يوم واحد من عملية الدفن الجماعي لضحايا الإبادة الجماعية الـ 30 في سريبرينيتشا في مركز بوتوكاري التذكاري، أطلق المنظمون سربا من الحمام في إشارة رمزية للسلام وتخليداً لذكرى الضحايا.