شاهد: باندا عملاقة تلد توأمين في كوريا الجنوبية

بقلم: يورونيوز

قال تشونغ دونغهي، رئيس حديقة الحيوانات "أعتقد أن ولادة توأمي الباندا قد خلقت فرصة عظيمة لحماية الباندا العملاقة والحفاظ عليها".

أنجبت الباندا العملاقة آي باو توأمين من الإناث في حديقة للحيوانات في كوريا الجنوبية. حدث ذلك يوم الجمعة الماضي في حديقة للحيوانات داخل متنزه إيفرلاند بالقرب من العاصمة سيول، حسبما أفادت مجموعة "منتجع سامسونغ سي آند تي" الشركة المشغلة للحديقة في بيان هذا الثلاثاء.

وقالت المجموعة إنها المرة الأولى التي يولد فيها توأمان باندا في كوريا الجنوبية.

وقال تشونغ دونغهي، رئيس حديقة الحيوانات: "أعتقد أن ولادة توأمي الباندا قد خلقت فرصة عظيمة لحماية الباندا العملاقة والحفاظ عليها"، وجاء في البيان أن آي باو ومواليدها في حالة جيدة.