EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: باندا عملاقة تلد توأمين في كوريا الجنوبية

صورة للتوأمين وأمهما أي باو
صورة للتوأمين وأمهما أي باو Copyright AP
بقلم:  يورونيوز

قال تشونغ دونغهي، رئيس حديقة الحيوانات "أعتقد أن ولادة توأمي الباندا قد خلقت فرصة عظيمة لحماية الباندا العملاقة والحفاظ عليها".

أنجبت الباندا العملاقة  آي باو توأمين من الإناث في حديقة للحيوانات في كوريا الجنوبية. حدث ذلك يوم الجمعة الماضي في حديقة للحيوانات داخل متنزه إيفرلاند بالقرب من العاصمة سيول، حسبما أفادت مجموعة "منتجع سامسونغ سي آند تي" الشركة المشغلة للحديقة في بيان هذا الثلاثاء. 

وقالت المجموعة إنها المرة الأولى التي يولد فيها توأمان باندا في كوريا الجنوبية.

وقال تشونغ دونغهي، رئيس حديقة الحيوانات: "أعتقد أن ولادة توأمي الباندا قد خلقت فرصة عظيمة لحماية الباندا العملاقة والحفاظ عليها"، وجاء في البيان أن آي باو ومواليدها في حالة جيدة.

المصادر الإضافية • أ ب

مواضيع إضافية

شاهد: قطر.. أول دولة في الشرق الأوسط تستقبل دببة باندا هدية من الصين بمناسبة المونديال

الصين تُهدي قطر دُبّي باندا لمناسبة المونديال

شاهد: ولادة توأمي باندا في الصين ووحيد القرن الأبيض يخرج للمرة الأولى للزوار في حديقة سان دييغو

سول حماية الحيوانات حديقة الحيوانات كوريا الجنوبية