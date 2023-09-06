الاتحاد الأوروبي: استئناف مفاوضات انضمام تركيا إلى التكتل مرهون بإحرازها تقدم على صعيد الديمقراطية

بقلم: يورونيوز

اتهم وزير الخارجية التركي، من جانبه، بروكسل الأربعاء بوضع عراقيل "سياسية" في مفاوضات الانضمام. وأوضح فيدان "نتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يظهر الإرادة اللازمة لتحسين علاقاتنا وأن يتصرف بمزيد من الشجاعة".

أكد مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي الأربعاء في أنقرة أنه يتعين على تركيا إحراز تقدم على صعيد الديمقراطية من أجل استئناف مفاوضات الانضمام إلى التكتل.

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وأشار المفوض المجري أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أن "مفاوضات الانضمام متوقفة حاليا. ولاستئنافها، هناك معايير واضحة للغاية يجب تحديدها : الديمقراطية وسيادة القانون".

وأضاف فارهيلي "لقد ناقشنا المجالات، التي يمكننا المضي قدماً فيها"، مؤكدا أن الشراكة بين أنقرة والأوروبيين لديها "إمكانات هائلة".

واتهم وزير الخارجية التركي، من جانبه، بروكسل الأربعاء بوضع عراقيل "سياسية" في مفاوضات الانضمام. وأوضح فيدان "نتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يظهر الإرادة اللازمة لتحسين علاقاتنا وأن يتصرف بمزيد من الشجاعة".

وقبل قمة حلف شمال الأطلسي في تموز/يوليو، اشترط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للموافقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، استئناف مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم معظم دول التحالف العسكري.

قدمت تركيا التي تحظى بوضع مرشح رسمي للانضمام، ملف ترشحها للمجموعة الاقتصادية الأوروبية في 1987 وللانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 1999، وأطلقت رسميا مفاوضات العضوية مع التكتل في 2005، لكن المحادثات متوقفة منذ أعوام.

وتوتّرت العلاقات بين بروكسل وأنقرة كثيراً بعد محاولة الانقلاب الفاشلة بأنقرة في تمّوز/يوليو للعام 2016 وحملة القمع، التي أعقبتها وطالت معارضين وصحافيين.