الناتو يعد كييف بضمها إلى الحلف.. القتال يحتدم في شرق وجنوب أوكرانيا

حاول أعضاء حلف شمال الأطلسي الثلاثاء إعطاء ضمانات لكييف بتأكيدهم أنّ "مستقبل أوكرانيا هو في حلف الاطلسي" لكن بعيداً عن توقعات رئيسها فولوديمير زيلينسكي الذي طالب التحالف بتحديد جدول زمني لانضمام بلاده إليه.
وفي ختام اليوم الأول من اجتماعات قمة الحلف في فيلنيوس، العاصمة الليتوانية الواقعة على بُعد حوالي 35 كلم من الحدود مع بيلاروس حليفة روسيا، دافع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ عن الصياغة "القوية" التي اعتُمدت بعد مداولات شاقة.
وقال في ختام اجتماع استغرق عدة ساعات: "سنكون قادرين على توجيه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف حين يقرر الحلفاء ذلك وحين تتوافر الشروط" حيث فضّل قادة الدول الاعضاء الـ31 في الحلف اعتماد صيغة دبلوماسية متّزنة.
وقبل ساعات من ذلك، وقبيل وصوله إلى فيلنيوس، ندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتردّد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بعد 18 شهراً على بدء الغزو الروسي لبلاده.
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أوكرانيا وروسيا تؤكدان استعار القتال في الشرق والجنوب
أكد الجيش الأوكراني أن قتالًا عنيفًا اندلع في شرق البلاد وجنوبها الشرقي، قائلًا إن قواته صدت عشرات الهجمات الروسية هناك.
كما أكدت موسكو وقوع اشتباكات، قالت إنها تمكنت خلالها من الدفاع عن مناطق قريبة من مدينة باخموت المدمرة، حيث تقول أوكرانيا إن قواتها تستعيد أراضي.
وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية أندري كوفاليوف إن القوات الأوكرانية صدت تقدمًا روسيًا مدعومًا بقصف مدفعي بالقرب من بلدتين شمال باخموت، استولت عليهما قوات المرتزقة الروسية في أواخر أيار/ مايو.
والوضع غير مستقر بالقرب من باخموت، حيث تقول أوكرانيا إنها حققت مكاسب على الأطراف الجنوبية للمدينة، ولا سيما قرية كليششيفكا الإستراتيجية.
شاهد: لحظة سقوط قذيفة هاون على شاحنة عسكرية روسية قرب باخموتeuronewsنشر حرس الحدود الأوكرانية اليوم 11 يوليو/تموز، صوراً التقطتها طائرة بدون طيار تظهر سقوط قذيفة هاون على شاحنة عسكرية روسية.
ستولتنبرغ بعد قمة الناتو: سنوجّه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بعد محادثات قادة الحلف في فيلنيوس: "كما أوضحنا بأنّنا سنوجّه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي حين يتّفق الحلفاء وتتوفر الشروط. هي المرة الأولى التي نستخدم فيها كلمة دعوة"، وذلك ردّاً على سؤال حول الاستياء الذي عبّر عنه قبل ساعات منذ ذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب موقف الحلف.
وكتب زيلينسكي على تويتر: "يبدو أنّه ليست هناك أيّ نيّة لمنح أوكرانيا دعوة إلى حلف شمال الأطلسي ولا لجعلها عضواً في الحلف".
وشدّد الرئيس الأوكراني على أنّ "التردّد هو ضعف"، معتبراً أنّ "عدم تحديد أيّ جدول زمني للدعوة أو لانضمام أوكرانيا إلى الحلف هو أمر غير مسبوق وعبثي".
من جانب آخر، أوضح الأمين العام للحلف ينس ستولتنبورغ في نهاية اليوم الأول من قمّة حلف الأطلسي في فيلنيوس أنّ "11 من الدول الحليفة بلغت أو تتجاوز حدّ الـ2%" من إجمالي ناتجها الداخلي على الدفاع، مضيفاً "نتوقّع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير السنة المقبلة. اليوم تعهّد الحلفاء بالتزام دائم بتخصيص 2% على الأقلّ من إجمالي الناتج الداخلي سنوياً للدفاع".
وبات حلف الأطلسي يضمّ 31 عضواً منذ انضمت إليه فنلندا في ربيع العام 2023.