الناتو يعد كييف بضمها إلى الحلف.. القتال يحتدم في شرق وجنوب أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

حاول أعضاء حلف شمال الأطلسي الثلاثاء إعطاء ضمانات لكييف بتأكيدهم أنّ "مستقبل أوكرانيا هو في حلف الاطلسي" لكن بعيداً عن توقعات رئيسها فولوديمير زيلينسكي الذي طالب التحالف بتحديد جدول زمني لانضمام بلاده إليه.

وفي ختام اليوم الأول من اجتماعات قمة الحلف في فيلنيوس، العاصمة الليتوانية الواقعة على بُعد حوالي 35 كلم من الحدود مع بيلاروس حليفة روسيا، دافع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ عن الصياغة "القوية" التي اعتُمدت بعد مداولات شاقة.

وقال في ختام اجتماع استغرق عدة ساعات: "سنكون قادرين على توجيه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف حين يقرر الحلفاء ذلك وحين تتوافر الشروط" حيث فضّل قادة الدول الاعضاء الـ31 في الحلف اعتماد صيغة دبلوماسية متّزنة.

وقبل ساعات من ذلك، وقبيل وصوله إلى فيلنيوس، ندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتردّد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بعد 18 شهراً على بدء الغزو الروسي لبلاده.

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