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رئيس جنوب إفريقيا: توقيف بوتين في قمة بريكس سيكون بمثابة "إعلان حرب"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا خلال قمة روسيا وأفريقيا في منتجع سوتشي على البحر الأسود، روسيا، 24 أكتوبر تشرين الأول 2019
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا خلال قمة روسيا وأفريقيا في منتجع سوتشي على البحر الأسود، روسيا، 24 أكتوبر تشرين الأول 2019 Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب

الرئيس الروسي مستهدف منذ آذار/مارس بمذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب عبر "ترحيل" أطفال أوكرانيين منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي تنفيه موسكو

اعتبر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا في وثائق نشرت الثلاثاء أن توقيف فلاديمير بوتين سيكون بمثابة إعلان حرب على روسيا، في خضم نقاش وطني حول استقبال البلاد للرئيس الروسي للمشاركة في قمة بريكس.

دُعي بوتين إلى قمة دول بريكس التي تضم بالإضافة إلى جنوب إفريقيا، البرازيل والصين والهند وروسيا وتترأسها بريتوريا حاليًا وتستضيفها جوهانسبرغ من 22 آب/أغسطس حتى 24 منه.

لكن الرئيس الروسي مستهدف منذ آذار/مارس بمذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب عبر "ترحيل" أطفال أوكرانيين منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي تنفيه موسكو.

وبوصفها عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، من واجب جنوب إفريقيا نظريا توقيف الرئيس الروسي في حال دخوله أراضيها.

ويشكل هذا الأمر معضلة دبلوماسية جدية لبريتوريا التي رفضت إدانة موسكو منذ بدء هجومها على أوكرانيا.

اتخذت القضية منعطفًا قانونيًا بحيث اتخذ حزب التحالف الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي في جنوب إفريقيا، إجراءات قانونية لإجبار الحكومة على اعتقال بوتين وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية في حال دخل البلاد.

وفي إفادة خطية، وصف رامابوزا طلب حزب التحالف الديمقراطي بأنه "غير مسؤول".

وكتب "لقد أعلنت روسيا بوضوح أن أي اعتقال لرئيسها الحالي سيكون بمثابة إعلان حرب. ولن يكون منسجماً مع دستورنا المخاطرة بتوريط البلاد في حرب مع روسيا"، معتبراً أن من واجبه حماية البلاد.

تحاول جنوب إفريقيا الحصول على استثناء من قوانين المحكمة الجنائية الدولية على أساس أن اعتقال بوتين قد يهدد "أمن وسلام ونظام الدولة"، على ما أوضح رامابوزا في هذا النص الموقع في حزيران/يونيو والذي قررت المحكمة نشره بعد أن كان سريًا.

وفي مقابلة أجراها مؤخرا مع وسائل إعلام محلية، قال نائب رئيس جنوب إفريقيا بول ماشاتيله إن حكومته حاولت إقناع فلاديمير بوتين بعدم الحضور، بدون أن تنجح في ذلك حتى الآن.

وترمي مجموعة بريكس إلى إيجاد توازن على صعيد هيكليات الحوكمة العالمية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي.

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وتنظّم جنوب إفريقيا القمّة الخامسة عشرة لبريكس في مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبرغ.

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