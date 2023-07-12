شاهد: استمرار ثوران بركان فاغرادالسفيال في آيسلندا

بقلم: يورونيوز

أعلن مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي عن استمرار ثوران بركان في جنوب غرب آيسلندا لليوم الثالث بعد زيادة النشاط الزلزالي في المنطقة، وبعد مرور 11 شهراً على انتهاء آخر ثوران رسمي له.

يحدث هذا الثوران في واد غير مأهول بالقرب من جبل ليتلي هرتور، على بعد حوالي 30 كيلومتراً (19 ميلاً) جنوب غرب العاصمة ريكيافيك.

سبق وأن شهدت المنطقة المعروفة باسم بركان فاجرادالسفيال مثل هذا الانفجار مرتين في العامين الماضيين دون التسبب في أي ضرر أو تعطيل للرحلات الجوية، على الرغم من قربها من مطار كيفلافيك، مركز الحركة الجوية الدولية في البلاد.

وحثت السلطات الناس على عدم القيام برحلة إلى البركان، مشيرة إلى أنه قد يكون هناك "مستويات عالية بشكل خطير من الغازات البركانية" المتراكمة بالقرب من منطقة الثوران.

أدى ثوران بركان عام 2021 في نفس المنطقة إلى تدفقات حمم بركانية مذهلة لعدة أشهر حيث توافد مئات الآلاف من الأشخاص لمشاهدة المشهد الرائع.

آيسلندا، التي تقع فوق نقطة بركانية ساخنة في شمال المحيط الأطلسي، يبلغ متوسط ثوران البركان فيها أربع إلى خمس سنوات.