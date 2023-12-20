شاهد: صور جوية مبهرة للحمم البركانية المتدفقة عبر الثلوج في آيسلندا

بقلم: يورونيوز

تُظهر اللقطات المصورة جويا مشاهد مذهلة لتدفق سيول من الحمم البركانية والتي تأخذ مسارات مختلفة قرب البركان في عرض فريد للنار والجليد.

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بعد بضعة أسابيع من الزلزال الذي ضرب جزيرة رايكيانز، يستمر البركان في جنوب غرب أيسلندا في نشاطه بإطلاق الحمم حسب مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي الثلاثاء.

وقالت هيلغا تورفادوتيير، عالمة البراكين من جامعة أيسلندا، إنه من المتوقع أن تنخفض شدة الثوران البركاني، دون معرفة المدة التي يمكن أن يستمر فيها هذا الثوران.

وأوضحت عالمة البراكين: "بدأ الثوران الليلة الماضية ولكنه يهدء ببطء، قد يستمر الثوران لفترة طويلة أو لفترة قصيرة، لا نعرف بالضبط. ونأمل أن يظل الثوران كما هو أو ان يتوقف لأنه قد يؤثر على البنية التحتية، لذا نأمل ألا يحدث ذلك".

ويبلغ معدل ثوران البركان، الذي يقع فوق نقطة بركانية ساخنة في شمال المحيط الأطلسي، من أربع إلى خمس سنوات.

وتم إخلاء السكان من مدينة غريندافيك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.