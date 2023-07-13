شاهد: بسبب موجة الحر الخانقة.. حديقة حيوانات في مدريد تقدم أطعمة مجمدة

بقلم: يورونيوز

شهدت معظم المدن الإسبانية موجة حر خانقة في الفترة الماضي حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية بمقدار خمس درجات أو أكثر.

قام حراس حديقة حيوانات بمدريد بتقديم البطيخ والسردين المجمد ودلاء اللحوم المجمدة للباندا والدببة، اليوم الخميس، لمساعدتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة.

وقال الحراس إن بعض حظائر الحيوانات مجهزة بمكيفات هواء وبرك سباحة.

وشهدت معظم المدن الإسبانية موجة حر خانقة في الفترة الماضي حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية بمقدار خمس درجات أو أكثر.

ومع ذلك، وصلت الحرارة في مدينة ألبوكس الواقعة في جنوب شرق البلاد إلى 45 درجة مئوية الأربعاء، ولم تنخفض في أجزاء من جزيرة جران كناريا عن 30 درجة مئوية خلال الليل.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية "Aemet" أن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى بأكثر من 5 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي في أجزاء كثيرة من البلاد الأسبوع المقبل.