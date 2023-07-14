تونس وأزمة الهجرة: انتشال 13 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل صفاقس

بقلم: يورونيوز

تشهد تونس أزمة سياسيّة واقتصاديّة خطرة تدفع أيضًا عددًا كبيرًا من التونسيّين لمحاولة الوصول إلى أوروبا بطريقة غير قانونيّة من طريق البحر.

أعلن خفر السواحل التونسيّون الخميس انتشال 13 جثّة لمهاجرين غير قانونيّين إثر غرق مركبهم قبالة محافظة صفاقس وسط شرق البلاد حيث دارت الأسبوع الماضي مواجهات بين مهاجرين وسكّان محلّيين.

وقال خفر السواحل التونسيّون في بيان نشروه في صفحتهم الرسميّة بموقع فيسبوك "تمكّنت خلال الليلة الفارطة الوحدات العائمة التابعة لإحدى المراكز العائدة للمنطقة البحريّة بصفاقس، إقليم الوسط، من إحباط عمليّة اجتياز للحدود البحريّة خلسة، ونجدة وإنقاذ 25 مجتازًا من جنسيّات إفريقيا جنوب الصحراء. وتمّ انتشال 13 جثّة من الجنسيّات نفسها".

وتضمّ محافظة صفاقس ثاني أكبر المدن التونسيّة، وهي نقطة انطلاق لعدد كبير من عمليّات العبور غير القانونيّة لمهاجرين نحو السواحل الإيطاليّة.

منذ أسبوعين، إثر صدامات أودت بحياة مواطن تونسي في الثالث من تمّوز/يوليو، طُرد عشرات المهاجرين الأفارقة من صفاقس ونُقِلوا إلى مناطق حدوديّة مع ليبيا والجزائر حيث يعيشون وضعًا صعبًا.

تبعد بعض السواحل التونسيّة أقلّ من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطاليّة.

وذكرت منظّمة هيومن رايتس ووتش غير الحكوميّة أنّ ما لا يقل عن 100 إلى 150 مهاجرًا كانوا لا يزالون مساء الخميس عالقين قرب الحدود الليبيّة، حيث تقطّعت بهم السبل في منطقة عسكريّة بلا ماء أو مأوى أو طعام. وكان هؤلاء قد أطلقوا الأربعاء نداء استغاثة في مقطع فيديو حصلت عليه وكالة فرانس برس، قائلين إنّ بينهم أطفالًا ونساءً حوامل.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ هناك مجموعة أخرى تُركت لمصيرها في تمغزة، قرب الحدود الجزائريّة، مشيرة إلى أنّها تضمّ 200 مهاجر يتحدّرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال شهود لوكالة فرانس برس إنّ عشرات المهاجرين باتوا مشتّتين في مناطق قريبة من الحدود مع الجزائر والتي تمتدّ بطول ألف كيلومتر.

مهاجرون يستظلون بظل شجرة في مدينة صفاقس التونسية AP

وأكّد "الهلال الأحمر التونسي" في بيان أنّه "تمّ بين يومَي الأحد والاثنين المنقضيَين إجلاء 630 مهاجرًا غير نظامي كانوا عالقين في المنطقة العسكريّة العازلة بين تونس وليبيا قرب رأس جدير".

وتكثّفت محاولات عبور المهاجرين الأفارقة من تونس بعد تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيّد في 21 شباط/فبراير الفائت، انتقد فيها الهجرة غير القانونيّة.

وفقًا لآخر الأرقام الصادرة عن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصل 51,215 مهاجرًا في شكل غير قانوني من طريق البحر إلى إيطاليا حتّى حزيران/يونيو هذا العام، بزيادة أكثر من 150%عن العام الماضي، نصفهم تقريبًا من تونس والباقون من ليبيا.

وقضى أو فُقِد أثر نحو ألف مهاجر في حوادث غرق خلال هذه الفترة.

تشهد تونس أزمة سياسيّة واقتصاديّة خطرة تدفع أيضًا عددًا كبيرًا من التونسيّين لمحاولة الوصول إلى أوروبا بطريقة غير قانونيّة من طريق البحر.