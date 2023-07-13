مجموعات سهلة نسبياً للمنتخبات العربية بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

بقلم: يورونيوز

أسفرت قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026 في كرة القدم التي سحبت الخميس في أبيدجان، عن مجموعات سهلة نسبياً للمنتخبات العربية المغرب وتونس والجزائر ومصر.

ووُزعت المنتخبات الـ54 على تسع مجموعات من ستة منتخبات، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات الموسعة والتي ستضم 48 منتخباً بدلاً من 32، فيما تلعب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات التسع ملحقًا قاريًا من أجل بطاقة المنافسة مع خمسة منتخبات في ملحق دولي لضمان مقعد إضافي في المونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وصنّفت منتخبات المغرب وتونس والجزائر ومصر في المستوى الاول، وابتسمت القرعة لها كونها جنَّبتها الوقوع إلى جانب غانا وجنوب إفريقيا القويتين واللتين كانتا في المستوى الثاني.

وجاء المغرب الذي بات نهاية العام الماضي أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يبلغ نصف نهائي العرس العالمي عندما خسر امام فرنسا الوصيفة وحل رابعًا، في المجموعة الخامسة الى جانب زامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر وإريتريا.

ووقعت تونس التي خرجت من الدور الاول لمونديال قطر بفوز معنوي على فرنسا 1-0 في الجولة الثالثة الاخيرة، في المجموعة الثامنة مع غينيا الاستوائية وناميبيا وملاوي وليبيريا وساوتومي وبرينسيبي.

أما الجزائر التي غابت عن النسخة الاخيرة بخسارتها المفاجئة على ارضها امام الكاميرون في الجولة الاخيرة من التصفيات، فجاءت في المجموعة السابعة الى جانب غينيا وأوغندا وموزامبيق وبوتسوانا والصومال.

وجاءت مصر التي فشلت بدورها في بلوغ مونديال قطر في المجموعة الاولى مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ولم ترحم القرعة منتخبي السودان وموريتانيا، فأوقعتهما في المجموعة الثانية الى جانب السنغال بطلة القارة السمراء والتي ودعت مونديال قطر من ثمن النهائي، وجمهورية الكونغو الديموقراطية وتوغو وجنوب السودان.

ولم تكن حال ليبيا أفضل من السودان وموريتانيا اللتين وقعتا في المجموعة ذاتها من تصفيات أمم إفريقيا المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل الى جانب جمهورية الكونغو الديموقراطية، فأوقعتها القرعة في المجموعة الرابعة مع الكاميرون والرأس الأخضر وأنغولا وإسواتيني وموريشيوس.

ولم تكن القرعة رحيمة بنيجيريا التي غابت بدورها عن النسخة الاخيرة للعرس العالمي، وأوقعتها في المجموعة الثالثة الى جانب جنوب إفريقيا وبنين وزمبابوي ورواندا وليسوتو، وكذلك الأمر بالنسبة لمالي التي جاءت في المجموعة التاسعة الى جانب مدغشقر وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر وتشاد.

وجاءت ساحل العاج التي غابت بدورها عن مونديال قطر، في المجموعة السادسة الى جانب الغابون وكينيا وغامبيا وبوروندي وسيشل.

وتقام الجولتان الاولى والثانية في الفترة بين 13 و21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، والثانية والثالثة في الفترة بين الثالث و11 حزيران/يونيو المقبل، والخامسة والسادسة في الفترة بين 17 و25 آذار/مارس 2025، والسابعة والثامنة في الفترة بين الاول والتاسع من أيلول/سبتمبر 2025، والتاسعة والعاشرة الأخيرة في الفترة بين السادس و14 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وفيما يلي جميع مجموعات التصفيات:

المجموعة الاولى: مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي

المجموعة الثانية: السنغال وجمهورية الكونغو الديموقراطية وموريتانيا وتوغو والسودان وجنوب السودان

المجموعة الثالثة: نيجيريا وجنوب إفريقيا وبنين وزمبابوي ورواندا وليسوتو

المجموعة الرابعة: الكاميرون والرأس الأخضر وأنغولا وليبيا وإسواتيني وموريشيوس

المجموعة الخامسة: المغرب وزامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر وإريتريا

المجموعة السادسة: ساحل العاج والغابون وكينيا وغامبيا وبوروندي وسيشل

المجموعة السابعة: الجزائر وغينيا وأوغندا وموزامبيق وبوتسوانا والصومال

المجموعة الثامنة: تونس وغينيا الاستوائية وناميبيا وملاوي وليبيريا وساوتومي وبرينسيبي

المجموعة التاسعة: مالي وغانا ومدغشقر وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر وتشاد