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احتجاج نشطاء مناخ بمطارين ألمانيين يعرقل الحركة الجوية في البلاد

رجال شرطة يحاوطون نشطاء منظمة لاست جينيرايشن في مطار دوسلدورف، ألمانيا، 13 يوليو، 2023
رجال شرطة يحاوطون نشطاء منظمة لاست جينيرايشن في مطار دوسلدورف، ألمانيا، 13 يوليو، 2023 Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز

قال مسؤولون في مطار هامبورغ إنه لا يمكن توقع توقيت استئناف الحركة الجوية، كما قالوا إن عشرات الرحلات أُلغيت، واحتمال إلغاء وتحويل المزيد من الرحلات قائم.

احتج نشطاء مناخ في مطارين ألمانيين في وقت مبكر من يوم الخميس، مما تسبب في إلغاء عدة رحلات جوية خلال فترة سفر مزدحمة جداً في ذروة العطلات الصيفية.

وقالت مجموعة "لاست جينيرايشن Last Generation" إن العديد من أعضائها دخلوا مطار هامبورغ حوالي الساعة 6 صباحاً وثبتوا أنفسهم على المدرج في أول أيام العطلة المدرسية في الولاية الشمالية.

وقال مسؤولون في المطار إنه لا يمكن توقع توقيت استئناف الحركة الجوية، كما قالوا إن عشرات الرحلات أُلغيت، واحتمال إلغاء وتحويل المزيد من الرحلات قائم.

كذلك قطع أعضاء المجموعة سياجاً أمنياً في مطار دوسلدورف، غربي البلاد، وسدوا طريقاً يؤدي إلى المدرج.

وتشتهر المجموعة المناخية باحتجاجاتها التخريبية، حيث تُغلق الطرق والمطارات للمطالبة بإجراءات حكومية أكثر صرامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وفي أيار/ مايو الماضي داهم ممثلون من الادعاء الألماني مقار العديد من أعضاء الجماعة للاشتباه في تشكيلهم أو دعمهم منظمة إجرامية.

المصادر الإضافية • أ ب

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