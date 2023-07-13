تقرير: التباطؤ الاقتصادي يلقي بثقله على الطلب العالمي على النفط

بقلم: يورونيوز

من المتوقّع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 102,1 مليون برميل يومياً في سنة 2023، وهو مستوى قياسي مرتفع على الرغم من تعديل التوقعات نزولاً بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي،

قالت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري، إنّ "رياحاً معاكسة للاقتصاد الكلّي، والتي تتجلّى من خلال التباطؤ المتزايد في قطاع التصنيع، دفعتنا إلى مراجعة تقديرات النمو للعام 2023 نزولاً لأول مرّة هذا العام".

وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً قولها: "الطلب العالمي على النفط يتعرّض لضغوط بيئية صعبة، خصوصاً بسبب التشديد الدراماتيكي للسياسة النقدية في العديد من البلدان المتقدّمة والنامية، على مدى الأشهر الـ12 الماضية".

مع ذلك، سيكون الطلب أعلى ممّا كان عليه في العام 2022 بـ2,2 مليون برميل يومياً، حيث أنّ الصين تقف وراء "70% من الزيادة الإجمالية"، بينما سيظل الطلب من قبل دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي "ضعيفاً". ولكن من المتوقّع أن يتباطأ النمو بعد إلى 1,1 مليون في العام 2024.

في حزيران/يونيو، توقّعت وكالة الطاقة الدولية لأول مرّة ذروة في الطلب العالمي على النفط، "قبل نهاية العقد" بسبب الاعتماد على السيارة الكهربائية.

وتراجعت الصادرات الروسية في حزيران/يونيو من 600 ألف برميل يومياً إلى 7,3 مليون برميل، وهو أدنى مستوى "منذ آذار/مارس 2021".

وقالت وكالة الطاقة إنّ العائدات المرتبطة بهذه الصادرات تراجعت أيضاً، بمقدار حوالي 1,5 مليار دولار لتصل إلى 11,8 مليار دولار "بالقرب من نصف مستواها قبل عام".