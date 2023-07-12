EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

لأسباب مشبوهة.. حريق يأتي على تمثال "فينوس الخِرَق" لمايكل أنجلو بيستوليتو في نابولي

تمثال "فينوس الخرق" للفنان الإيطالي مايكل أنجلو بيستوليتو في نابولي، إيطاليا
تمثال "فينوس الخرق" للفنان الإيطالي مايكل أنجلو بيستوليتو في نابولي، إيطاليا Copyright STRINGER/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز

تتوافر نسخ عدة موزعة على عدد من متاحف العالم من "فينوس الخِرَق"، وهو عمل يجمع شخصية ترمز إلى الثقافة الكلاسيكية وإلى الجمال، مع مخلفات المجتمع المعاصر.

أتى حريق اندلع لأسباب مشبوهة الأربعاء على تمثال "فينوس الخِرَق" في مدينة نابولي الإيطالية، على ما أفادت السلطات، وهو إحدى أشهر منحوتات مايكل أنجلو بيستوليتو.

وكانت هذه المنحوتة التي تمثّل إلهة الجمال والحب والخصوبة الرومانية وأمامها كومة كبيرة من الملابس الملونة الملقاة على الأرض، موجودة في الهواء الطلق بالقرب من مبنى البلدية، حيث وُضعت قبل أسبوعين فحسب.

وأوضح رئيس بلدية المدينة الواقعة في جنوب إيطاليا غايتانو مانفريدي أن الحريق الذي نشب فجر الأربعاء يندرج ضمن "أعمال العنف التي تجعلنا عاجزين عن الكلام".

ونقل مانفريدي عن الفنان بيستوليتو بعد تواصله معه شعوره "بالمرارة" لهذا العمل "التخريبي" الذي سبب له "جرحاً" معنوياً.

وتتوافر نسخ عدة موزعة على عدد من متاحف العالم من "فينوس الخِرَق"، وهو عمل يجمع شخصية ترمز إلى الثقافة الكلاسيكية وإلى الجمال، مع مخلفات المجتمع المعاصر.

ويُعدّ  مايكل أنجلو بيستوليتو (90 عاماً)، أحد الممثلين الرئيسيين لحركة "أرتيه بوفيرا" الفنية الإيطالية، وسبق أن عرضت أعماله في نيويورك ولندن وباريس.

المصادر الإضافية • أ ف ب

مواضيع إضافية

فاغنر سلّمت 2500 طن من الذخيرة و20 ألف قطعة من الأسلحة الخفيفة للجيش الروسي (وزارة)

بطولة ويمبلدون: أنس جابر تجرد ريباكينا من اللقب وتبلغ نصف النهائي

فيديو: من الصين إلى البيرو.. قطر تحتفي بمطابخ العالم

فن نابولي إيطاليا حريق