لأسباب مشبوهة.. حريق يأتي على تمثال "فينوس الخِرَق" لمايكل أنجلو بيستوليتو في نابولي

بقلم: يورونيوز

تتوافر نسخ عدة موزعة على عدد من متاحف العالم من "فينوس الخِرَق"، وهو عمل يجمع شخصية ترمز إلى الثقافة الكلاسيكية وإلى الجمال، مع مخلفات المجتمع المعاصر.

أتى حريق اندلع لأسباب مشبوهة الأربعاء على تمثال "فينوس الخِرَق" في مدينة نابولي الإيطالية، على ما أفادت السلطات، وهو إحدى أشهر منحوتات مايكل أنجلو بيستوليتو.

وكانت هذه المنحوتة التي تمثّل إلهة الجمال والحب والخصوبة الرومانية وأمامها كومة كبيرة من الملابس الملونة الملقاة على الأرض، موجودة في الهواء الطلق بالقرب من مبنى البلدية، حيث وُضعت قبل أسبوعين فحسب.

وأوضح رئيس بلدية المدينة الواقعة في جنوب إيطاليا غايتانو مانفريدي أن الحريق الذي نشب فجر الأربعاء يندرج ضمن "أعمال العنف التي تجعلنا عاجزين عن الكلام".

ونقل مانفريدي عن الفنان بيستوليتو بعد تواصله معه شعوره "بالمرارة" لهذا العمل "التخريبي" الذي سبب له "جرحاً" معنوياً.

وتتوافر نسخ عدة موزعة على عدد من متاحف العالم من "فينوس الخِرَق"، وهو عمل يجمع شخصية ترمز إلى الثقافة الكلاسيكية وإلى الجمال، مع مخلفات المجتمع المعاصر.

ويُعدّ مايكل أنجلو بيستوليتو (90 عاماً)، أحد الممثلين الرئيسيين لحركة "أرتيه بوفيرا" الفنية الإيطالية، وسبق أن عرضت أعماله في نيويورك ولندن وباريس.