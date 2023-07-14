شاهد: صاروخ فضاء ياباني ينفجر لحظة إطلاقه

بقلم: يورونيوز

سجلت عملية إطلاق فاشلة في مارس-آذار إثر عدم نجاح محاولتها الثانية لإطلاق صاروخ "أيتش 3"، وهو صاروخ من الجيل الحديث، تضاف إليها التجربة الفاشلة لإطلاق صاروخ "إبسيلون" الذي نفذ خمس مهام ناجحة منذ إطلاقه في 2013.

انفجر محرك صاروخي ياباني خلال مرحلة الاختبار في أحدث ضربة لوكالة الفضاء اليابانية. وأكد ناويا تاكيجامي الذي يشغل منصب مسؤول بوزارة العلوم والتكنولوجيا أن صاروخ "إبسيلون إس"، وهو نسخة محسنة من صاروخ "إبسيلون" الذي فشلت عملية إطلاقه في أكتوبر-تشرين الأول، انفجر "بعد حوالي 50 ثانية من تشغيله".

أظهرت لقطات التقطتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية "إن.إتش.كيه" أن موقع الاختبار بمحافظة أكيتا الشمالية اشتعلت فيه النيران، وارتفع عمود ضخم من الدخان الرمادي في السماء. وقال تاكيجامي "لم نتلق حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات" من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا"، التي تحقق في أسباب الانفجار.

سجلت عملية إطلاق فاشلة في مارس-آذار إثر عدم نجاح محاولتها الثانية لإطلاق صاروخ "أيتش 3"، وهو صاروخ من الجيل الحديث، تضاف إليها التجربة الفاشلة لإطلاق صاروخ "إبسيلون" الذي نفذ خمس مهام ناجحة منذ إطلاقه لأول مرة في العام 2013. وفي كلا الحادثين، اضطرت وكالة "جاكسا" لتنفيذ عمليات تدمير ذاتي للصواريخ.

يعتبر طراز "إبسيلون" أصغر من الطراز الياباني السابق الذي يعمل بالوقود السائل وأحدث من صاروخ الوقود الصلب "إم 5" الذي تم إيقاف العمل به في عام 2006 بسبب تكاليفه العالية.

وقالت وكالة "جاكسا" في مايو-أيار أن سبب فشل الإطلاق في أكتوبر-تشرين الأول هو وجود خلل في الأنابيب التي تنقل الوقود. وتخطط اليابان لإطلاق صاروخ "إبسيلون إس" العام المقبل.

يعد برنامج الفضاء الياباني واحدًا من أكبر برامج الفضاء في العالم، ففي أكتوبر-تشرين الأول، سافر كويتشي واكاتا وهو رائد بوكالة "جاكسا" إلى محطة الفضاء الدولية كجزء من مهمة "كرو-5".