اليابان تتحدى الطبيعة بإنجاز محطة توليد طاقة رياح فوق المياه مقاومة للأعاصير والزلازل

شاهد: شركات يابانية تتحدى الطبيعة بإنجاز محطات توليد طاقة رياح فوق المياه يمكنها مقاومة الأعاصير والزلازل

يعد إنتاج الطاقة البديلة أولوية بالنسبة لليابان. وستكون سياسات الطاقة إحدى القضايا التي تتصدر جدول أعمال قمة مجموعة السبع التي ستعقد في اليابان في منتصف مايو.

تهدف اليابان إلى الوصول إلى ما بين 36 بالمائة إلى 38 بالمائة من إمدادات الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري بنسبة 46 بالمائة بحلول عام 2030.

تقنيتها المتطورة تضعها في طليعة الدول المستخدمة لهذه الطاقة الخضراء.

زارت يورونيوز جزر غوتو النائية في محافظة ناغازاكي في جنوب اليابان لزيارة مزرعة رياح عائمة بعيدة عن الشاطئ.

مع وجود مساحة محدودة من الأرض ومناطق ساحلية كبيرة، يمكن أن تكون طاقة الرياح البحرية هي الحل لاحتياجات اليابان المستقبلية من الطاقة، ولكنها تأتي مع تحديات.

التوربينات صُممت لتكون مقاومة للأعاصير والزلازل يورونيوز

تعد جزر غوتو من أكثر مناطق الأعاصير تضرراً في اليابان، وهي منطقة اختبار إستراتيجية لمقاومة توربينات توليد الطاقة العائمة فوق مياه البحر.

تعتمد اليابان على كل من التوربينات العائمة والتوربينات التقليدية لتوليد الطاقة. وكانت محطة طاقة الرياح المنجزة في قاع مياه أكيتا أول مزرعة رياح بحرية كبيرة في البلاد. كلا النوعين (العائمة والتقليدية) متكيفان مع تضاريس اليابان المعقدة والكوارث الطبيعية.

يقول كي أوشيغامي المدير التنفيذي لشركة "غوتو فلوتينغ" ليورنيوز: "يجب تثبيت النوع الأول من التوربينات في قاع البحر، ولكن القاع عميق جدًا، لذلك تم تثبيتها من خلال وضع الأساس أولاً في قاع البحر. والنوع العائم من التوربينات متصل بسلسلة وهي مقاومة للزلازل|.

ويعتبر التحدي الذي يواجه هذه الهياكل العائمة هو التعامل مع الأعاصير وقوة الأمواج. وتم الاستعانة بتكنولوجيا بناء السفن لتقليل التأرجح التوربينات العائمة.

ويقول أوشيغامي إنه تم تصميم كل هيكل ليكون مستقرًا عن طريق خفض مركز الثقل بعناصر خرسانية ثقيلة في الجزء السفلي من "وهذا ما يجعل الهيكل مقاومًا لرياح الأعاصير القوية''.

يعد البروفيسور إيشيهارا من أشهر المهندسين العاملين في مجال تقييم مخاطر الرياح. ويقول "في اليابان، تهب أعاصير قوية جدًا، والرياح المعتادة معتدلة. لذلك، علينا حل هاتين المشكلتين في نفس الوقت. أحد الحلول هو إطالة النصل وتقليل حجمه.من خلال زيادة الطول، يزداد توليد الطاقة العادي أيضًا".

ويضيف "تعمل الشفرات الرقيقة أيضًا على تقليل الرياح الزائدة أثناء الأعاصير. باستخدام تقنية ألياف الكربون اليابانية من الممكن إنشاء شفرات طويلة جدًا ورفيعة وقوية".

وستبدأ شركة "غوتو وايند فارم" عملياتها التجارية في يناير 2024.

أول ناقلة هيدروجين مسال في العالم

يعد ميناء كوبي في اليايان موطن أول ناقلة للهيدروجين المُسال في العالم.

الهيدروجين هو طاقة نظيفة أخرى تركز عليها اليابان. وكانت أول دولة تضع استراتيجية لاستخدام طاقة الهيدروجين في عام 2017.

والآن تخطط اليابان لهدف جديد وطموح لزيادة الإنتاج السنوي ليبلغ 12 مليون طن بحلول عام 2040.

يُنتج الهيدروجين في أستراليا ويتم شحنه إلى اليابان عن طريق البحر حيث يتم تجميده حتى درجة حرارة 253 مئوية تحت الصفر ثم ضغطه ليصبح سائلًا.

لقد قامت الناقلة برحلة ذهابًا وإيابًا مرتين منذ دخولها الخدمة عام 2021. ويبلغ حجم الخزان 1250 مترا مكعبا.

طورت شركة "كاواساكي" للصناعات الثقيلة سلسلة إمداد كاملة بالهيدروجين في كوبي، حيث توفر التدفئة وإمدادات الطاقة للمنطقة الحضرية.

نموذج ناقلة الهيدروجين المسال التي تهدف شركة كاواساكي اليابانية لإنجازها يورونيوز

وتعتمد اليابان بشكل كبير على استيراد الهيدروجين لاستخدامه كمصدر منتظم للطاقة، وعليه فمن الضروري تقليل التكاليف.

وفي هذا الشأن يقول غيرو ياماموتو، المدير التنفيذي في قسم استراتيجية الهيدروجين لشركة كاواساكي إنه يمكن تقليل تكلفة الهيدروجين عن طريق نقله بكميات أكبر.

ويوضح أنه "من أجل خفض التكلفة إلى نفس مستوى الوقود الأحفوري أو حتى أقل منه، من الضروري التوسع أولاً. ولتحقيق هذا الغرض، سنقوم ببناء سفن وخزانات كبيرة في قاعدة الاستقبال. نود إنشاء بنية تحتية أكبر وتوسيع نطاقها للتسويق".

ومنه سيكون المشروع التالي بناء ناقلة أكبر حجمًا بمئة مرة من ناقلة "كوبي".

ومن خلال هذا المشروع ترفع اليابان التحدي لتقود التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وتقترب أكثر من تحقيق طموحاتها المتعلقة بتغير المناخ.