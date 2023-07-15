الحكم بالسجن المؤبد على أمريكي جند "آلاف" في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية

بقلم: يورونيوز مع أ ف ب

غادر ميرساد كانديك نيويورك عام 2013 وسافر إلى سوريا حيث انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية وصار مقاتلاً في بلدة حريتان قرب مدينة حلب، ثم تم توجيهه بعد ذلك للانتقال إلى تركيا للمساعدة في تهريب مقاتلين أجانب وأسلحة للتنظيم إلى سوريا.

حُكم على أميركي مولود في كوسوفو ساعد في تجنيد "آلاف" المقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية بالسجن المؤبد الجمعة لمساعدته الجماعة المتطرفة، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية.

وقالت الوزارة إن ميرساد كانديك (40 عاماً) كان عضوا رفيع المستوى في الجماعة الجهادية بين عامي 2013 و2017 أثناء سيطرتها على مساحات شاسعة من العراق وسوريا.

وقد غادر نيويورك عام 2013 وسافر إلى سوريا حيث انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية وصار مقاتلاً في بلدة حريتان قرب مدينة حلب.

وأضافت الوزارة أنه تم توجيهه بعد ذلك للانتقال إلى تركيا للمساعدة في تهريب مقاتلين أجانب وأسلحة للتنظيم إلى سوريا.

كما كان "أميراً" في إعلام الجماعة المتطرفة التي تولى نشر دعايتها ورسائل التجنيد فيها عبر الإنترنت، بما في ذلك عبر أكثر من 120 حساب تويتر.

وقالت وزارة العدل إنه مجند "أرسل آلاف المتطوعين من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المتطرفين من دول غربية إلى الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في سوريا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط".

أحد المتطوعين الذين جندهم هو رسلان أساينوف من نيويورك، وقد صار قناصاً في تنظيم الدولة الإسلامية ودين في شباط/ فبراير بتقديم دعم مادي لمجموعة إرهابية مصنَّفة.

ومن المجنَّدين الآخرين الفتى الأسترالي جيك بيلاردي الذي استُدرج للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014 قبل أن يقتل أكثر من 30 عسكرياً عراقياً في هجوم انتحاري في آذار/مارس 2015.

بحلول أوائل عام 2017، كان ميرساد كانديك يختبئ في البوسنة تحت اسم مستعار، قبل توقيفه في تموز/يوليو 2017 في سراييفو ثم تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد ثلاثة أشهر.

وكان قد دين في محاكمة أمام هيئة محلفين في أيار/مايو 2022 بالتآمر وخمس تهم أخرى على خلفية تقديم دعم لتنظيم الدولة الإسلامية.