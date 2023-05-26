السجن مدى الحياة لمواطن بريطاني التحق بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

بقلم: يورونيوز

أصدر قاضي محكمة بريطانية حكما بالسجن مدى الحياة على شهباز سلمان، المُدان بالانضمام إلى منظمة إرهابية، وتلقي تدريب على استخدام أسلحة نارية. وكان في ال18 من العمر حين توجه من المملكة المتحدة إلى تركيا ومنها إلى سوريا. وقد أقرّ بأنه مذنب بالتحضير لأعمال إرهابية.

قضت محكمة بريطانية الجمعة، بحبس مواطن مدى الحياة لإدانته بالسفر إلى سوريا للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية قبل نحو عقد من الزمن.

وأصدر القاضي مارك لاكرافت حكماً بالحبس مدى الحياة على شهباز سلمان المتحدّر من هاي وايكومب في شمال غرب لندن، لإدانته بالتوجّه إلى سوريا للانضمام إلى منظمة إرهابية، وهو أمر يحظرة القانون الإنجليزي.

متوجّها إلى سلمان، قال القاضي لدى نطقه بالحكم في محكمة أولد بايلي الجنائية في لندن "توجّهت إلى سوريا للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية. كنت تدرك أن تنظيم الدولة الإسلامية منظمة محظورة بموجب القانون الإنكليزي".

وتابع القاضي "كنت تطمح لأن تكون قناصا".

والشهر الماضي أقر سلمان البالغ 27 عاماً، بأنه مذنب بالتحضير لأعمال إرهابية بتوجهه من المملكة المتحدة إلى تركيا في آب/أغسطس 2014 وكان حينها يبلغ 18 عاما، وذلك بهدف الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وفُقد أثر سلمان خلال رحلة عائلية في تركيا المحاذية لسوريا والتي لطالما شكّلت لرعايا غربيين طامحين للالتحاق بالجهاديين، بوابة عبور إلى البلد الذي دمّرته الحرب.

وفي أيلول/سبتمبر 2021 أُوقف سلمان في مطار هيثرو، ووُجّهت إليه تهم إرهاب عدة، بينها تلقي تدريباً على استخدام أسلحة نارية والانضمام إلى منظمة محظورة.

وسيقضي سلمان في الحبس مدة لا تقل عن تسع سنوات وستة أشهر في إطار العقوبة الصادرة بحقه. وقال المدّعي العام دانكن آتكينسون أمام المحكمة إن قوات تركية أوقفت سلمان لدى محاولته التوجّه إلى سوريا ليُدرج بعد ذلك على قائمة لتبادل السجناء مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وبعد وصوله إلى سوريا نشر سلمان على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات حول تجربته في أراضي تنظيم الدولة الإسلامية، ولاحقاً أجرت معه شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية مقابلات.

وقال فريق الدفاع عن سلمان إنه "أصيب بإحباط" إزاء العمل الجهادي وحاول الفرار من المنظمة الإرهابية. وبعد انهيار تنظيم الدولة الإسلامية، أسره فصيل في "الجيش السوري الحر" في العام 2017، لينقل لاحقاً إلى تركيا ومنها إلى باكستان.

وقال وكيله القانوني عبد الإقبال إن سلمان كان شاباً "غير ناضج ويتطلّع إلى المثالية"، وكان يريد مساعدة أناس "في محنة" وتولى "مهمات غير قتالية" في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

وشدّد على أن موكّله "عقد العزم" بعد خمسة أشهر من التحاقه بالتنظيم الإرهابي على الفرار منه.