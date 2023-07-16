شاهد : حرائق لا بالما الإسبانية يلتهم 5 آلاف هكتار ويتسبب بإجلاء أكثر من 4 آلاف شخص

بقلم: يورونيوز

احترق حوالى 66 ألف هكتار منذ بداية العام 2023، الذي يبدو أيضاً عاماً خطيراً بالنسبة لهذا البلد المتضرّر بشدّة من تغيّر المناخ.

ذكرت السلطات الإسبانية، أن الحريق الذي اندلع السبت في جزيرة لا بالما الإسبانية في جزر الكناري (جنوب غرب)، التهم أكثر من 5 آلاف هكتار من الغابات وتسبب بإجلاء ما لا يقل عن 4 آلاف شخص وتدمير ما لا يقل عن 13 منزلا.

وقالت حكومة جزر الكناري في بيان، إنّ "الحريق اندلع صباح السبت من بلدة بونتاغوردا والمنطقة المتضرّرة تتجاوز ألفي هكتار".

ويكافح منذ صباح السبت، حوالى 300 عنصر إطفاء بمساعدة عشر طائرات لإخماد الحرائق، إلا أنه وبحسب وسائل إعلام إسبانية يبدو أن الحريق خرج عن السيطرة.

من جهته، قال الصليب الأحمر إنّه تمّ استقبال الأشخاص الذين تمّ إجلاؤهم في تازاكورت الواقعة على الساحل الغربي للجزيرة.

واندلع هذا الحريق في جزيرة لا بالما بعد ثوران بركان في الفترة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر أيضاً في غرب الجزيرة، ولكن أكثر باتجاه الشمال.

في العام 2022، اجتاح حوالى 500 حريق أكثر من 300 ألف هكتار في إسبانيا، ما يعدّ رقماً قياسياً في أوروبا، وفقاً لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.

واحترق حوالى 66 ألف هكتار منذ بداية العام 2023، الذي يبدو أيضاً عاماً خطيراً بالنسبة لهذا البلد المتضرّر بشدّة من تغيّر المناخ.

ووفقاً لوكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، فإن ربيع هذا العام كان الأكثر سخونة الذي يتمّ تسجيله على الإطلاق فضلا عن كونه الربيع الثاني الأكثر جفافاً.