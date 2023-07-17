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مباشر. مستشار سابق في البنتاغون يؤكد أن زيلينسكي يريد جر أمريكا إلى صراع مع روسيا

الحرب الروسية في أوكرانيا
الحرب الروسية في أوكرانيا Copyright LIBKOS/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز

مستشار سابق في البنتاغون يؤكد أن زيلينسكي يريد جر أمريكا إلى صراع مع روسيا

أكد المستشار السابق في البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن أوكرانيا تخسر الصراع، وأن زيلينسكي يائس ويريد جر العالم إلى صراع عسكري مع روسيا.

وقال ماكغريغور في قناته على يوتيوب: "إن السلطات الأوكرانية تعرف أنها خسرت، وقواتها تنهار. لكن ماذا يفعل هذا الرجل، زيلينسكي، بأسلحة قادرة على ضرب الأراضي الروسية؟ إنه يستخدمها."

وأضاف دوغلاس، أنه ليست هناك حاجة لتزويد أوكرانيا بأسلحة لأن ذلك من شأنه أن يجر الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي الناتو إلى صراع مع السلطات الروسية.

وواصل ماكغريغور حديثه قائلا: "لماذا تمنح الولايات المتحدة أسلحة لزيلينسكي؟ إنه رجل يائس ويرغب في جر واشنطن إلى صراع عسكري مع روسيا".

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف الحرب الروسية في أوكرانيا، لكن موسكو أكدت  أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف.

07:11

عبر قناته على يوتيوب أكد المستشار السابق في البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن أوكرانيا تخسر الصراع

07:10

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المصادر الإضافية • وكالات

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