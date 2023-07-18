أستراليا تحقق في "هوية وأصل" جسم معدني غريب عثر عليه على شاطئ البحر

بقلم: يورونيوز

وبحسب خبير الطيران، جيفري توماس، قد يكون خزان وقود لصاروخ سقط في الأشهر الاثني عشر الماضية بالمحيط الهادي.

أعلنت الشرطة الاسترالية أن السلطات تحقق حول جسم معدني غريب تم العثور عليه في شاطئ غرين هيد Green Head على بعد حوالي 250 كيلومترًا (155 ميلاً) شمال بيرث، بعد أن جرفته المياه.

وأشارت الشرطة إلى أن دورية وصلت على الفور إلى المكان بعد أن تلقت بلاغا من قبل عدد من المواطنين الذين عثروا عليه في أكبر ولاية استرالية. وأنها تتعامل مع الجسم الأسطواني كجسم خطر، وطالبت من المواطنين الابتعاد عن المكان.

وفور صدور الخبر، بدأت التكهنات والتحليلات تتوالى من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من الخبراء، واعتبر البعض أنه قد يكون للاسطوانة علاقة باختفاء رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH370 عام 2014 أثناء رحلتها على الصين.

وذكرت الشرطة أن "التحليلات الأولية تشير إلى أن الجسم لم يكن من طائرة تجارية”.

وقالت وكالة الفضاء الأسترالية إنها تتعاون مع وكالات فضاء أخرى لتحديد "طبيعة واصل الجسم"، الذي يبدو أنه مصنوع جزئيًا من مادة منسوجة وهو أسطواني الشكل، ويبلغ عرضه 2.5 وطوله 3 أمتار.

وبحسب خبير الطيران، جيفري توماس، قد يكون خزان وقود لصاروخ سقط في الأشهر الاثني عشر الماضية بالمحيط الهادي.

بينما اعتبرت وكالة الفضاء الأسترالية، أن الجسم الغريب "قد يكون جزءا من مركبة إطلاق فضائية أجنبية".

أما بالنسبة للاسطوانة النحاسية اللون للوقود، يرجح الخبراء أن تكون من صاروخ هندي، ويمكن أن تحتوي على مواد سامة.

واستبعد توماس أن تكون جزءا من الطائرة الماليزية التي اختفت وعلى متنها 239 راكباً في 2014.

في سياق متصل، حذر عالم الفيزياء الفلكية في الجامعة الوطنية الأسترالية، براد تاكر من الجسم، مشيرا إلى أنه قد يكون شديد الخطورة ويحتوي على مواد مسرطنة.

وقال إن الجسم الذي يحتوي على كابلات وأشرطة كثيرة قد يكون عبارة عن خزان وقود تم التخلص منه من خلال صاروخ فضائي وعادة ما تكون وقوده مادة مسرطنة.