الإبن البار لبرشلونة جوردي ألبا يلتحق بميسي وبوسكيتس إلى إنتر ميامي

بقلم: يورونيوز

نادي إنتر ميامي، الذي يُعد الإنجليزي دافيد بيكهام أحد ملاكه، حصل على أفضلية من جانب ألبا الذي تلقى عروضاً مميزة أبرزها من "إنتر ميلان" و"أتلتيكو مدريد"، إضافة إلى عرض كبير من السعودية.

أعلن مالك نادي إنتر ميامي خورخي ماس، بأن الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا سينضم إلى زميليه السابقين في برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس في صفوف الفريق الثلاثاء.

وقال ماس بعد حضوره الحصة التدريبية الرسمية الاولى لميسي: "سيوقع جوردي ألبا عقده اليوم" مشيراً الى ان إنتر ميامي سيضم لاعبين جدداً في الاسابيع المقبلة. وكان ألبا الإسباني الدولي سابقاً من دون أي ناد منذ انتهاء عقده مع برشلونة في 30 حزيران/يونيو الماضي.

وانضم ألبا (34 عاما) إلى برشلونة قادماً من فالنسيا عام 2012 وأحرز في صفوفه الدوري الإسباني ست مرات ودوري الابطال مرة واحدة، من بين 19 لقبا احرزها النادي خلال تواجده في صفوفه.

أما افضل موسم له في صفوف برشلونة، فكان عام 2015 عندما أحرز الثلاثية (الدوري والكأس ودوري الابطال) بقيادة المدرب لويس انريكي.

وخسر ألبا مركزه الأساسي الموسم الفائت لصالح الشاب أليخاندرو بالدي، كما توج في صفوف منتخب إسبانيا بكأس أوروبا عام 2012.