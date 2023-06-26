بقلم: يورونيوز

برشلونة يعلن تعاقده رسميًا مع الألماني إيلكاي غوندوغان

أعلن نادي برشلونة الإسباني الانثين تعاقده مع لاعب الوسط الالماني الدولي إيلكاي غوندوغان بصفقة حرة، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشار برشلونة إلى أن عقد غوندوغان (32 عامًا) يمتد لموسمين حتى 30 حزيران/يونيو 2025 مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وتألق غوندوغان بشكل لافت مع مانشستر سيتي الموسم المنصرم وأحرز في صفوفه ثلاثية نادرة (الدوري والكأس المحليان ودوري ابطال اوروبا)، وخاض معه 51 مباراة في مختلف المسابقات مسجلا 11 هدفًا.