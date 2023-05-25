إنييستا أسطورة برشلونة الإسباني يعلن رحيله عن فيسيل كوبي الياباني

بقلم: يورونيوز

أعلن أسطورة برشلونة الإسباني أندريس إنييستا، الخميس، أنه سيغادر فريق فيسيل كوبي الياباني قبل نهاية عقده، لكنه يعتزم الاستمرار في اللعب عن 39 عامًا.

ويستمر عقد بطل العالم 2010 حتى نهاية العام، لكن إنييستا قال إنه سيغادر فيسيل في تموز/ يوليو المقبل بعد تراجع دوره.

شارك لاعب الوسط في ثلاث مباريات كبديل وخاض مجموع 38 دقيقة فقط هذا الموسم مع فيسيل متصدر الدوري بفارق ثلاث نقاط بعد مرور 14 مرحلة من أصل 34.

وقال مايسترو خط الوسط إنه لا يعرف أين ستكون وجهته التالية، لكنه استبعد الاعتزال.

ويُعتبر إنييستا على نطاق واسع أحد أعظم اللاعبين في جيله، وقد ارتبط بالعودة الى برشلونة ليكون ضمن الجهاز الفني.

وقال للصحفيين مع توقف متقطع لمسح دموعه: "أولا أريد أن أنهي وقتي هنا بشكل جيد ثم أرى ما هي الخيارات المتاحة لي".

وتابع: "أريد الاستمرار في اللعب ثم الاعتزال وأنا لا أزال نشطًا في الملاعب. هذا صعب بالنسبة لي هنا، لذلك أريد أن أجد مكانًا يمكنني الاعتزال فيه في النهاية".

وانضم "الرسام" إلى فيسيل كوبي عام 2018 بعد 16 عامًا أمضاها في الفريق الأول لبرشلونة الذي حقق معه لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات والدوري الاسباني في تسع مناسبات.

"من أصعب القرارات في مسيرتي"

ووقّع على عقد مدته ثلاث سنوات مع فيسيل براتب سنوي يبلغ 30 مليون دولار، وقد مدّده في أيار/مايو 2021.

كما فاز إنييستا بكأس الإمبراطور في 2019 وقاد فيسيل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد عام، كما توج بالكأس السوبر اليابانية 2020.

لكن الفريق كافح لتفادي الهبوط الموسم الماضي وأقال عدة مدربين تواليًا قبل أن ينهيه في المركز 13 في نهاية المطاف في دوري مؤلف من 18 فريقًا.

وقال إنييستا إن مغادرة فيسيل كانت "من أصعب القرارات في مسيرتي. كنت أعتقد دائمًا أنني سأعتزل هنا، لكن الأمور لم تسر كما رغبت".

وأضاف: "خلال الأشهر القليلة الماضية، تدربت بجهد بهدف المساهمة في الفريق، لكنني بدأت أشعر أن المدرب لديه أولويات مختلفة".

سيلعب إنييستا مع فيسيل في مباراة ودية ضد برشلونة على ملعب طوكيو الوطني في 6 حزيران/يونيو.

وستكون مباراته الأخيرة على أرضه ضد كونسادولي سابورو في الدوري يوم الأول من تموز/يوليو.