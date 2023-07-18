كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا في البحر

بقلم: يورونيوز

عملية الإطلاق تأتي في وقت عززت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعاونهما الدفاعي مع تصاعد التوتر بين سيول وبيونغ يانغ.

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا في بحر الشرق المعروف أيضا ببحر اليابان، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الأربعاء نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.

بدورهم، أشار خفر السواحل اليابانيون الى إطلاق الصاروخ وفق ما نقلت وكالة كيودو، في وقت عززت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعاونهما الدفاعي مع تصاعد التوتر بين سيول وبيونغ يانغ.

وقال الجيش الكوري الجنوبي أنه لا يزال يحلل نوع الصاروخ الذي تم إطلاقه، بحسب يونهاب.

ويأتي إطلاق الصاروخ بعد أقل من اسبوع من إشراف كيم جونغ أون شخصيا على إطلاق أحدث صاروخ بالستي كوريا شمالي عابر للقارات من طراز "هواسونغ-18".

وفي وقت تدهورت العلاقات بين الكوريتين إلى أدنى مستوى، عززت سيول وواشنطن تعاونهما الدفاعي ردا على ذلك، وخصوصا عبر تنظيم تدريبات عسكرية مشتركة باستخدام أكثر الأسلحة الجوية والاستراتيجية تطورا.

وعقد الحليفان الثلاثاء في سيول أول اجتماع للمجموعة الاستشارية النووية، وأعلنا أن غواصة أميركية سترسو في ميناء بوسان للمرة الاولى منذ 1981.

وتزامن إطلاق الصاروخ أيضا مع ترجيح واشنطن الثلاثاء أن بيونغ يانغ تعتقل جنديا اميركيا بعدما عبر الحدود "بدون اذن".