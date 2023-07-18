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كوريا الشمالية تحتجز مواطناً أمريكياً عبَر أراضيها سهواً خلال جولة حدودية

قرية بانمونغوم الحدودية التي تفصل بين الكوريتين
قرية بانمونغوم الحدودية التي تفصل بين الكوريتين Copyright Lee Jin-man/AP
بقلم:  يورونيوز

كان مواطن أمريكي يقوم بزيارة "للمنطقة الأمنية المشتركة" وهي جزء من المنطقة منزوعة السلاح تشرف عليه الأمم المتحدة، حين عبَر من دون إذن خط التماس" مع كوريا الشمالية.

أفادت الأمم المتحدة الثلاثاء، أن مواطنا أمريكياً عبر الحدود إلى كوريا الشمالية خلال جولة في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، مشيرة إلى أنّ السلطات الكورية الشمالية أوقفته على ما يبدو.

وقال مركز قيادة الأمم المتحدة عند الحدود بين البلدين "عبر مواطن أمريكي من دون إذن خط التماس" مع كوريا الشمالية عندما كان يقوم بزيارة "للمنطقة الأمنية المشتركة" وهي جزء من المنطقة منزوعة السلاح تشرف عليه الأمم المتحدة.

وأضاف البيان: "نظن أنّه محتجز حالياً في كوريا الديموقراطية ونعمل مع نظرائنا في الجيش الشعبي الكوري لحلّ هذه الحادثة".

ومنذ الحرب الكورية 1950-1953 التي انتهت بهدنة وليس معاهدة سلام، لا تزال الكوريتان رسمياً في حالة حرب وتفصل بينهما منطقة منزوعة السلاح تمتد على طول حدودهما الشديدة التحصين.

وينتشر على جانبي هذه الحدود جنود من جيشي البلدين تفصل بينهم منطقة منزوعة السلاح تشرف عليها قيادة الأمم المتحدة. وأصبحت هذه المنطقة كذلك وجهة سياحية شهيرة في جانبها الجنوبي إذ إنّ مئات الزوّار يقصدونها يومياً للقيام بجولة فيها.

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