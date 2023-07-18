على خلفية ممارسات احتكار.. إسبانيا تغرّم آبل وأمازون ب 194 مليون يورو

بقلم: يورونيوز

بعد أن قامت هيئة مراقبة المنافسة الإسبانية CNMC بالتحقيق فى الممارسات المحتملة المناهضة للمنافسة فى إسبانيا بواسطة أبل وأمازون، فيما يتعلق بالمبيعات عبر الإنترنت للمنتجات الإلكترونية، فرضت غرامات على المجموعتين العملاقتين بقيمة 194 مليون يورو (218 مليون دولار).

أعلنت هيئة مراقبة المنافسة الإسبانية الثلاثاء، أنها فرضت غرامات على مجموعتي أمازون وآبل الأمريكيتين العملاقتين بقيمة 194 مليون يورو (218 مليون دولار) على خلفية ممارسات ضارة بالمنافسة.

وقالت الهيئة في بيان إن الشركتين "اتفقتا على إدراج بعض البنود في العقود" الخاصة ببيع منتجات آبل عبر خدمات أمازون أدت إلى "تقويض المنافسة". وأشارت إلى أن الأحكام التعاقدية لاتفاقية وقعتها الشركتان سنة 2018، تعني أن موزعين محددين اختارتهم شركة آبل هم الذين سُمح لهم ببيع منتجات الشركة العملاقة على موقع أمازون.

وقال البيان "أكثر من 90 في المئة من الموزعين الذين استخدموا موقع أمازون في إسبانيا لبيع منتجات آبل استُبعدوا من موقع التجارة الإلكترونية الرئيسي في إسبانيا". وأضافت أن هذه الخطوة قوضت "بشكل كبير" المنافسة بين بائعي منتجات أبل على منصة أمازون الإسبانية.

وفرضت الهيئة غرامة قدرها 50,5 مليون يورو على أمازون، و143,6 مليون يورو على آبل.

وصدرت غرامات بحق شركات عملاقة في مجال التكنولوجيا مثل آبل وأمازون مرات عدة في السنوات الأخيرة في أوروبا لانتهاكها قوانين المنافسة.

وفرضت إيطاليا غرامة قدرها 1,1 مليار يورو على أمازون في كانون الأول/ديسمبر 2021 بتهمة إساءة استغلال مركزها المهيمن في السوق، بينما فرضت فرنسا غرامة قدرها 371,6 مليون يورو على آبل في تشرين الأول/أكتوبر 2022.