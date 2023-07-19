شاهد: مياه الفيضانات تحاصر جدران "تاج محل" الشهير في الهند

بقلم: يورونيوز

في حدث نادر، وصلت الفيضانات المدمرة التي تسببت في فوضى في شمال الهند، إلى قصر تاج محل الشهير. فمنذ 45 عاماً لم تصل مياه النهر إلى الجدران الخارجية للقصر الذي شُيد بالقرب من مدينة أجرا في القرن السابع عشر. ويحذر الخبراء من أن هذا قد يصبح ظاهرة منتظمة، إذ تؤدي أزمة المناخ إلى طقس أكثر قسوة.

ارتفع منسوب المياه في نهر يامونا خلال الأيام القليلة الماضية بعد هطول أمطار غزيرة غير معتادة في شمال الهند، ولامس أسوار مجمع تاج محل الشهير، كما أغرق الحدائق المجاورة له.

وفقًا للجنة المياه المركزية الهندية (CWC)، ارتفع جزء النهر الذي يتدفق إلى جانب تاج محل إلى 150 متراً، علماً وأن آخر مرة وصل فيها النهر إلى جدران النصب التذكاري الذي بناه الإمبراطور المغولي شاه جهان تخليدًا لذكرى زوجته "ممتاز محل"، كانت قبل 45 عاماً، أي عام 1978.

وأظهرت صور من المنطقة يوم الأربعاء، الجدران الحدودية من الحجر الرملي الأحمر لتاج محل وهي محاطة بالمياه الموحلة، والضريح الأثري نفسه يلوح في الأفق فوق المشهد، دون أن يمسه النهر.

وقال مسؤولون من هيئة المسح الأثري للهند (ASI)، التي تشرف على تاج محل إلى جانب العديد من المعالم الأثرية الأخرى في البلاد، إن النصب الأثري مبني على هيكل مرتفع وأن مياه الفيضان لا تشكل أي تهديد له في الوقت الحالي. ومع ذلك، غمرت مياه نهر يامونا المتضخم بعض المنازل المنخفضة بالقرب منه، مما دفع المسؤولين إلى نقل السكان إلى أماكن أكثر أماناً.

وواصل السياح من جميع أنحاء العالم التدفق عبر بوابات تاج محل مساء الثلاثاء، دون أن يعرقلهم ارتفاع منسوب المياه، ويعد النصب التذكاري من أكثر المعالم استقطاباً للزوار في الهند، إذ يبلغ عدد زواره سنوياً 7 ملايين.