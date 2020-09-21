شاهد: الهند تعيد فتح تاج محل على الرغم من تزايد إصابات كوفيد-19

يفتح ضريح تاج محل أبوابه مجدداً أمام الزوار الإثنين في خطوة رمزية تؤشر لعودة الحياة والأعمال إلى سابق عهدها في الهند التي باتت قاب قوسين أو أدنى من تجاوز الولايات المتحدة في تسجيل أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا في العالم.

والهند التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة وفيها العديد من أكثر المدن اكتظاظاً في العالم، سجلت بالإجمال 5,4 مليون إصابة وتسجل يومياً نحو 100 ألف إصابة جديدة وألف وفاة.

ولكن بعد الإغلاق العام الذي فُرضَ في آذار/مارس وأطاح بعشرات ملايين الوظائف، يقف رئيس الوزراء ناريندرا مودي متردداً إزاء فرض قيود مشددة مجدداً، وخصوصاً فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية.

وبدلاً من ذلك قامت الحكومة في الأشهر الأخيرة بتخفيف الإجراءات التي كانت مفروضة، فأعادت تشغيل المزيد من خطوط القطارات ورحلات الطيران الداخلية والأسواق والمطاعم، والآن تسمح بفتح تاج محل أمام الزوار.

والضريح الرخامي في مدينة أغرا في جنوب نيودلهي الذي يُعد من أشهر المعالم السياحية في العالم يجذب نحو سبعة ملايين زائر سنوياً، ولكنه لا يزال مغلقاً منذ آذار/مارس.

ويؤكد مسؤولون أنه بعد إعادة فتحه ستُفرَض قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي إضافة إلى تحديد عدد الزوار اليومي بحيث لا يتجاوز خمسة آلاف شخص، أي ربع المعدل العادي، ولا يمكن شراء تذاكر للدخول إلا عبر الإنترنت.

وقال عالم الآثار فاسانت سوارنكار المسؤول عن آثار أغرا للصحافيين إنه سوف "تُوضَع علامات على شكل دوائر، وارتداء الكمامة سيكون إجبارياً ولن يتمكن أحد من الدخول دون فحص لدرجة حرارته".