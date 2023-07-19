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بعد مقتل القاصر نائل: أكثر من ألف حكم قضائي وسجن 600 شخص في فرنسا على خلفية أعمال الشغب

ضباط الشرطة يواجهون المتظاهرين في ساحة كونكورد خلال احتجاج في باري ، فرنسا، 30 يونيو 2023.
ضباط الشرطة يواجهون المتظاهرين في ساحة كونكورد خلال احتجاج في باري ، فرنسا، 30 يونيو 2023. Copyright Lewis Joly/AP.
بقلم:  يورونيوز

أعلن وزير العدل الفرنسي الأربعاء صدور أكثر من ألف حكم قضائي في حق أشخاص على ارتباط بأعمال الشغب التي هزت فرنسا بعد مقتل شاب برصاص شرطي في نهاية حزيران/يونيو، بينهم 600 دخلوا السجن.

في المجموع، صدر 1278 حكماً، 95% منها إدانات على ما قال وزير العدل إريك دوبون موريتي لاذاعة "ار تي ال".

وأشار إلى إحالة 1300 شخص على النيابة العامة، وأن 905 مثلوا مباشرة أمام القضاء.

في ختام هذه الجلسات، حكم على 1056 شخصًا بالسجن بينهم 742 مع النفاذ بمتوسط 8,2 أشهر.

حتى الآن تم سجن 600 شخص.

Laurent Cipriani/AP
أشخاص يهربون خلال اشتباكات مع الشرطة في وسط ليون، فرنسا، 3 يونيو 2023.Laurent Cipriani/AP

أما بالنسبة للإجراءات القضائية المتخذة في حق أهالي قصر لضالعين في أعمال العنف، فقال الوزير إنها "ستحصل" لكن "الامر لا يتعلق بمعاقبة الأم التي تعمل ليلاً وتربي طفلها وحدها، فجعل هذا الأمر منهجياً ليس جيداً على الإطلاق، يجب أن يتم حالة بحالة" كما أضاف الوزير الفرنسي.

أغرق مقتل نائل (17 عاماً) برصاص الشرطة أمام حاجز تفتيش مروري في نانتير غرب باريس، البلاد في أعمال شغب لعدة ليال مع إحراق سيارات ونهب مبان عامة والقيام بأعمال تخريب في الكثير من مدن فرنسا.

في 2005، وبعد أعمال شغب استمرت ثلاثة أسابيع تلت مقتل مراهقين اثنين في منطقة باريس تلاحقهما الشرطة، أوقف 4728 شخصا وأصدر القضاء أكثر من 400 حكم بالسجن مع النفاذ.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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