الأهلي السعودي يتوصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي للتعاقد مع رياض محرز

بقلم: يورونيوز مع أ ف ب

من جهتها، ذكرت صحيفة "ذي تيلغراف" البريطانية أن فريقي مانشستر سيتي وأهلي جدة توصلا إلى اتفاق بخصوص انتقال محرز إلى صفوف الأخير مقابل 30 مليون يورو إضافة إلى خمسة ملايين مكافآت

أكد مصدر في نادي أهلي جدة العائد حديثا إلى الدوري السعودي لكرة القدم الأربعاء أن النادي توصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا من أجل ضم جناحه قائد المنتخب الجزائري رياض محرز.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن النادي أنهى الصفقة مع مانشستر سيتي للتعاقد مع محرز البالغ من العمر 32 عاما مقابل "35 مليون يورو".

وأضاف "النادي على وشك الإعلان عن الصفقة قريبًا جدًا"، مشيرا إلى أن توقيع العقد "الذي يمتد لثلاث سنوات سيكون في دبي أو في المعسكر التدريبي للنادي في النمسا".

من جهتها، ذكرت صحيفة "ذي تيلغراف" أن فريقي مانشستر سيتي وأهلي جدة توصلا إلى اتفاق بخصوص انتقال محرز إلى صفوف الأخير مقابل 30 مليون يورو إضافة إلى خمسة ملايين مكافآت

وأضافت الصحيفة البريطانية أن محرز سيجري الفحوصات الطبية غدا الخميس قبل الانضمام بشكل رسمي، مشيرة إلى أنه سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي.

وسيكون محرز ثالث صفقة للقطب الثاني لمدينة جدة بعد حارس المرمى الدولي السنغالي إدوار مندي القادم من تشلسي الإنجليزي، والمهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو المنضم إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي.

وانضم محرز إلى صفوف مانشستر سيتي صيف 2018 قادما من ليستر سيتي الذي توج معه بطلا للدوري عام 2016 وساهم في صعوده إلى الدوري الممتاز عام 2014 بعد ستة أشهر من انتقاله إلى صفوفه.

وساهم محرز في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري أربع مرات أعوام 2019 و2021 و2022 و2023، ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه هذا العام، وكأس الرابطة المحلية ثلاث مرات أعوام 2019 و2020 و2021، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين عامي 2019 و2023.

وتوج محرز بطلا لكأس الأمم الافريقية مع الجزائر عام 2019 في مصر.