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كلب يقتحم أحد المساجد في تركيا ويجبر المصلين على ترك المكان

كلب
كلب Copyright  Birgit de Pixabay
بقلم:  يورونيوز

يظهر الفيديو أحد الأشخاص وهو يحاول مرات عدة أن يخرج الكلب من المسجد الواقع في منطقة باشاك شهير في إسطنبول إلا أن محاولاته باءت بالفشل.

تداول رواد المنصات الرقمية خلال اليومين الماضيين، مقطعا مصورا يظهر لحظة دخول كلب ضال إلى أحد المساجد في تركيا خلال أدائهم صلاة الفجر، ما أدى إلى ارتباك المصلين بعد أن اقترب منهم وبدأ يتجول بجوارهم. 

وفي الفيديو يظهر أحد الأشخاص وهو يحاول مرات عدة أن يخرج الكلب من المسجد الواقع في منطقة باشاك شهير في إسطنبول إلا أن محاولاته باءت بالفشل. 

ووثقت هذه اللحظات كاميرات مثبتة في المسجد، ويظهر الكلب وهو يحاول تقليد المصلين قبل أن يضطر عدد من المصلين إلى مغادرة المكان بعد أن فشلوا في ازاحته. 

وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي اذا كانت صلاة المصلين تعد باطلة أم لا، مستشهدين بحديث نبوي يشير إلى ضرورة قطع الصلاة إذا كانت بالقرب من أحد الحيوانات.

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