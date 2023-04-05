في موقف طريف.. قطة تقفز للجلوس على كتف إمام وهو يؤم المصلين في مسجد بالجزائر

بقلم: يورونيوز

انتشر في الساعات الماضية، مشهد مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظات تسلل قطة إلى مسجد في الجزائر وذهابها مباشرة نحو إمام الجامع واعتلائها كتفه.

وتظهر القطة في الفيديو وهي تتجول في مسجد أبي بكر الصديق بمدينة برج بوعريريج، شرق الجزائر بينما كان الإمام وليد مهساس يؤم بالمصلين خلفه صلاة التراويح.

قبل أن تقفز وتجلس على كتفه ومن ثم تبدأ بمداعبة وجههه للحظات إلى أن تنهي مهمتها وتقرر الرحيل، تاركة الشيخ الذي تعامل معها بلطف ليكمل صلاته.

وبحسب ما نراه في الفيديو، لم يحاول الشيخ أن يقطع صلاته لإبعاد القطة بل احتضنها وأكمل بسلام.

ونشر الشيخ وليد مهساس المشهد المصور على صفحته الخاصة على فيسبوك وعلق قائلا: "سبحان الله حتى الحيوانات تخشع لكلام الله.. شاهد قطة تصعد فوق الإمام وهو يقرأ القرآن في صلاة التراويح".

وأعاد الدكتور علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، وأرفقه بالتعليق التالي "قط وصلاة عباد الرحمن.. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا .. العبودية لله تستوجب رحمة ورحمة تمتد للجمادات وليس فقط على الأرواح سرني هذا المشهد حيث جاء في الخبر.. قط يباغت إمام مسجد أثناء صلاة التراويح في ولاية برج بوعريريج الجزائرية.. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرق وأرحم الخلق بالخلق وعلى هذا ينبغي أن يسير المحبون للنبي صلى الله عليه وسلم".

وحظي الموقف باستحسان وإشادة واسعين في منصات التواصل الاجتماعي، إذ تناقل مئات المستخدمين المقطع على فيسبوك وتويتر وتيك توك.