دخل كلب ضال ميدان كرة القدم في مدينة غوري الجورجية، محدثاً مشهداً استمتع له الجمهور، رغم تعطيل الحيوان لمجريات اللعبة مدة ثلاث دقائق. ولم تفلح جهود اللاعبين ولا العناصر الأمنية في إخراج الكلب من الملعب بالقوة، وبعد محاولات عدة تمكن ديفيد كورتسيلافا لاعب فريق توربيدو كوتيسي من استدراج الكلب إلى خارج الملعب، لتستأنف المباراة أمام فريق ديلا غوري وتنتهي بالتعادل بين الفريقين صفر مقابل صفر.
شاهد: كلب يقتحم الملعب خلال مباراة لكرة القدم في جورجيا
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شاهد: كلب يقتحم الملعب خلال مباراة لكرة القدم في جورجيا