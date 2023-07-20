"نطلب منكم عدم الخروج من منازلكم".. عملية بحث واسعة في جنوب برلين عن لبؤة طليقة

بقلم: يورونيوز

بدأت في جنوب برلين الخميس عملية بحث واسعة عن حيوان بري يمكن أن يكون لبؤة، على ما أعلنت السلطات التي طلبت من سكان المنطقة المعنية الامتناع عن الخروج من منازلهم.

وأوضحت شرطة برلين في منشور عير "تويتر" أن "الحيوان البري قد يكون لبؤة"، علماً أن التحذير الذي أصدرته ليلاً كان يتعلق في البداية بمناطق في جنوب غرب العاصمة الألمانية، لكنّ نطاقه وُسِّع إلى نواحٍ عدة أخرى في ضواحي برلين.

وأفادت شرطة منطقة براندنبورغ المحيطة ببرلين في منشور على "تويتر" قرابة الساعة 07,30 بالتوقيت المحلي (05,30 ت غ) بـ"عدم العثور بعد على الحيوان البري الذي هرب!". وأضافت "نطلب منكم عدم الخروج من منازلكم".

وأشارت الشرطة إلى أنّ شهوداً هم الذين نبهوا إلى وجود الحيوان البري.

وقال الناطق باسم شرطة براندنبورغ دانييل كيب لإذاعة "أر بي بي"، "قرابة منتصف الليل، تلقينا بلاغاً غريباً مفاده أن اثنين من المارة شاهدا حيواناً يطارد آخر".

وأوضح كيب أن "أحد الحيوانين كان خنزيراً برياً أما الآخر" فبدا أنه "لبؤة". وأشار إلى أن "الرجلين صوّرا أيضاً لقطات فيديو بواسطة هاتفهما المحمول، وأكد شرطيون ذوو خبرة في المجال أنه لبؤة على الأرجح".

وتقع منطقة البحث التي أشارت وسائل الإعلام بأن مروحيات تحوم فوقها، حول بلدات كلاينماتشنو وتيلتو وستاهنسدورف.