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شاهد: حمّامات باردة وأطعمة مثلّجة تقدمها حديقة روما لحيواناتها لتجاوز موجة الحر الخانقة

يستمتع النمربكتلة من الثلج مليئة باللحوم
يستمتع النمربكتلة من الثلج مليئة باللحوم Copyright Gregorio Borgia/AP
بقلم:  يورونيوز

بعد أن تجاوزت الحرارة في إيطاليا 40 درجة مئوية، يحاول العاملون في حديقة حيوانات روما إيجاد سبيل للتخفيف من وطأة الحر على الحيوانات، وحاولوا أن يكونوا مبدعين، حدّ أنهم صنعوا نظاما غذائيا خاصا من مثلجات الفواكه واللحوم.

تقدم حديقة حيوانات روما الفواكه والأسماك واللحوم المثلجة لحيواناتها لمساعدتها على مواجهة موجة الحر، بعد أن بلغت درجات الحرارة أرقاما قياسية في إيطاليا.

وقال الحراس إن بعض حظائر الحيوانات مجهزة بمكيفات هواء وبرك سباحة صغيرة، كجزء من الجهود المبذولة للحفاظ على جو بارد وصحي. ويعاد ملء مياه المسابح كل صباح، وترش الحيوانات بالماء. كما جهزت الحديقة ملاجئ مظللة تحمي الحيوانات من الشمس وقت الظهيرة. 

الفيلة الآسيوية صوفيا، تقف بانتظار حمام بارد تحت خرطوم المياه، بينما يتم إعطاء زوجين من نمور سومطرة مكعبات ثلج تحتوي على قطع من اللحم، في حين ييستمتع فرس النهر باصطياد الخصار والفواكه المجمدة العائمة التي رماها له الحرّاس في البركة.

وتعانى إيطاليا من موجة حر غير مسبوقة، حيث ارتفعت درجات الحرارة لتصل إلى أكثر من 40 درجة مئوية، ولذلك أطلقت السلطات إنذاراً باللون الأحمر في 16 مدينة، محذرة من مخاطر موجة الحر التي تجتاح جنوب أوروبا.

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