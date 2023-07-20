شاهد: دببة تستمتع بأشعة الشمس في حديقة حيوانات بريطانية

بقلم: يورونيوز مع AP

تم تصوير أربعة دببة أوروبية بنية بالكاميرا وهي تستمتع بأشعة الشمس حول منزلهم المشجر في حديقة الحيوانات "ويبسنيد" في لندن يوم الثلاثاء.

شوهدت إناث الدببة المسماة: نايا وسندريلا ومانا وميني وهي تجري في ضوء الشمس وتتدحرج في العشب الكثيف وتبرد أجسامها في مياه البركة.

يتعرض العديد من الدببة البنية الأوروبية لخطر الانقراض في البرية.

قالت زوكيبير سارة مكغريغور: "كانت الدببة البنية منتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا، لكن على مر القرون تم انقراضها في جميع أنحاء غرب ووسط أوروبا بسبب الصراع بين الإنسان والحياة البرية وفقدان الموائل".

فحص تقرير صدر في عام 2022 عن معهد "ZSL" لعلم الحيوان و منظمة "بيردلايف انترناشيونال"ومجلس تعداد الطيور الأوروبي، 50 نوعًا من أنواع الحياة البرية الأوروبية، بما في ذلك الدب البني الأوروبي، ووجد أن العديد من الحيوانات كانت تختفي بمعدل ينذر بالخطر.

لكن التقرير وجد أيضًا أن تلك الأنواع يمكن أن تعود إذا أتيحت لها الفرصة.

وأضافت سارة مكغريغور: "معهد (ZSL) هو مؤسسة خيرية دولية لحماية الحيوانات تعمل على إدارة حديقة الحيوانات (ويبسنيد)، كما تعمل على استعادة النظم البيئية وحماية الأنواع في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه، تساعدنا نايا وسندريلا ومانا وميني على تثقيف الزوار حول التهديدات التي لا تواجه الدببة فحسب، بل الآلاف من الحيوانات الأخرى في البرية".