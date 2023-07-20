فوز تاريخي لنيوزيلندا المضيفة على النرويج في كأس العالم للسيدات

بقلم: يورونيوز

الفوز هو تاريخي لنيوزيلندا لأنه الأول لها في النهائيات في ست مشاركات (12 خسارة و3 تعادلات في النسخ السابقة).

حققت نيوزيلندا، إحدى دولتين مضيفتين لمونديال السيدات في كرة القدم الى جانب استراليا، باكورة انتصاراتها في النهائيات العالمية بفوزها على النرويج 1-0 الخميس في المباراة الافتتاحية على ملعب إدين بارك في أوكلاند أمام 42317 متفرجًا.

وسجلت هانا ويلكينسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48، في حين أضاعت زميلتها ريا برسيفال ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

فرحة لاعبات نيوزيلندا بالفوز MARTY MELVILLE/AFP or licensors

ووقف الحضور دقيقة صمت بعد مقتل شخصين في حادث إطلاق نار سبق المباراة الافتتاحية ببضع ساعات.

والفوز هو تاريخي لنيوزيلندا لأنه الأول لها في النهائيات في ست مشاركات (12 خسارة و3 تعادلات في النسخ السابقة).

وتستطيع نيوزيلندا التي تشرف على تدريبها التشيكية جيتكا كليمكوفا أن تحلم ببلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها في حال حققت نتيجتين إيجابيتين امام الفلبين وسويسرا تواليًا ضمن منافسات المجموعة الاولى.

أما النرويج بطلة العالم عام 1995، فتراجع مستواها بشكل كبير في الآونة الأخيرة وخير دليل على ذلك سقوطها المدوي أمام إنكلترا 8-0 في دور المجموعات لكأس أوروبا 2022.