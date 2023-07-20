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مقتل 16 شخصاً في الهند صعقاً بالكهرباء خلال احتجاج على وفاة عامل بنفس الطريقة

أدت الفيضانات التي شهدتها الهند مؤخراً إلى أضرار كبيرة في شبكة الطاقة
أدت الفيضانات التي شهدتها الهند مؤخراً إلى أضرار كبيرة في شبكة الطاقة Copyright Biju BORO / AFP
بقلم:  يورونيوز

وقعت الكارثة في مشروع حكومي بمنطقة تشامولي في ولاية أوتارانتشال (شمال) وأسفرت بالإضافة إلى القتلى الـ16 عن 11 جريحاً.

قتل ما لا يقلّ عن 15 شخصاً صعقاً بالكهرباء الأربعاء في الهند أثناء مشاركتهم في تظاهرة للاحتجاج على مقتل عامل قبل يوم واحد بنفس الطريقة وفي نفس المكان، بحسب ما أعلنت السلطات الخميس.

ومساء الثلاثاء، قضى حارس يعمل في المشروع الحكومي صعقاً بالكهرباء بعدما لمس حاجزاً معدنياً. وعثرت عائلته على جثته الأربعاء، الأمر الذي أثار غضباً في المنطقة.

وتوجّهت تظاهرة إلى الموقع الذي قضى فيه الحارس، وبوصول المحتجّين إلى المكان لمسوا بدورهم الحاجز المعدني فصعقتهم الكهرباء، بحسب ما أفادت صحيفة هندوستان تايمز.

وقضى 15 من المتظاهرين صعقاً بالكهرباء وأصيب 11 آخرون بجروح، وفقاً للسلطات. ووصف بوشكار سينغ دامي، رئيس وزراء ولاية أوتارانتشال، الحادث بأنه "مفجع".

وفتحت السلطات تحقيقاً لجلاء ملابسات الحادث.

وشهدت الهند في الأيام الأخيرة أمطاراً غزيرة تسببت بفيضانات وانهيارات أرضية أودت بالعشرات.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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