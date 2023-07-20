بوتين اختار عدم حضور قمة بريكس لعدم "تعريضها للخطر"

بقلم: يورونيوز

أعلن دبلوماسي جنوب إفريقي كبير الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر عدم المشاركة في قمة دول بريكس التي ستعقد في بلاده لأنه لا يريد "تعريض" المحادثات للخطر.

والأربعاء انهت بريتوريا التكهنات واعلنت أن بوتين لن يحضر القمة في بيان لمكتب الرئيس سيريل رامابوزا.

وتترأس جنوب افريقيا مجموعة دول بريكس (جنوب إفريقيا، البرازيل، الصين، الهند، روسيا) وستستضيف من 22 الى 24 آب/اغسطس القمة ال15 لهذه الدول الناشئة والتي دعي اليها بوتين.

لكن الرئيس الروسي كان قد استُهدف مطلع آذار/مارس بمذكّرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جريمة حرب تتمثّل في "ترحيل" أطفال أوكرانيين منذ غزو أوكرانيا، وهي اتهامات ترفضها موسكو بالكامل.

من المفترض نظرياً أن تقوم جنوب إفريقيا باعتقال بوتين في حال دخل أراضيها، بصفتها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.

لكن بريتوريا لا تزال قريبة من موسكو، ورفضت إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا.

والخميس، قال مندوب جنوب إفريقيا في مجموعة بريكس أنيل سوكلال إنه بموجب القرار الذي تم التوصل إليه "بشكل جماعي"، سيشارك بوتين في المناقشات بشكل افتراضي.

وقال سوكلال في إحاطة صحافية في جوهانسبرغ إن "الرئيس بوتين يتفهم المعضلة التي تواجهها جنوب إفريقيا لكنه لا يريد تعريض القمة للخطر ولم يرغب في التسبب بمشاكل لجنوب إفريقيا".

وأشار الى أنه على الرغم من غياب بوتين فإن الحكومة واثقة بأن المحادثات ستكون "ناجحة".

وأكد أن الرئيس الروسي "سيشارك بشكل كامل في كل المحادثات" بشكل افتراضي.