بتهمة "الاحتيال" .. الشيف التركي بوراك أوزدمير يرفع دعوى قضائية ضد والده

بقلم: يورونيوز

بدأت العلاقات تتوتر بين بوراك ووالده بعد وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في فبراير/شباط 2023، عندما حاول الوالد حينها عرقلة وصول المساعدات التي قدمها بوراك للمناطق المتضررة

أفادت وسائل إعلام تركية، أن الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير قام برفع دعوى قضائية ضد والده بتهمة "الاحتيال".

والسبب، بحسب ما ذكرت صحيفة "يني شفق " المحلية يعود إلى أن والد بوراك قرر بيع فرع مطعمه الناجح في إسطنبول دون علمه أو الحصول على موافقته لرجل أعمال أجنبي.

ولفت مالك سلسلة مطاعم "CZN Burak"، في أولى تصريحاته إلى أن هذا المطعم كان "مؤسسة ناجحة بذل فيها جهودا كبيرة".

وأكد أن والده أنكر في بادئ الأمر بيعه المطعم، وحاول إخفاء الحقيقة عنه لكن بعد التحقيقات والمعلومات من الشهود اتضح أنه باعه بالفعل.

وبدأت العلاقات تتوتر بين بوراك ووالده بعد وقوع الزلزال المدمرالذي ضرب سوريا وتركيا في فبراير/شباط 2023، عندما حاول الوالد حينها عرقلة وصول المساعدات التي قدمها بوراك للمناطق المتضررة من الزلزال، مما دفعه إلى قطع جميع علاقاته معه.

وبحسب صحف تركية، من المقرر أن يتم عقد أولى الجلسات خلال شهر سبتمبر/ أيلول القادم في عدلية "شاغليان".

وحرص الشيف الذي نال شهرة واسعة خلال السنوات الماضية على التأكيد أن مطعمه الوحيد في إسطنبول يقع في منطقة وادي إسطنبول.

ونشر مرات عدة صورا عبر انستغرام يحذر فيها من اللصوص الذين يحاولون استغلال اسمه وصورته.

وأعرب بوراك عن خيبة أمله بوالده الذي كان يعتبره قدوة في حياته.

وطالب المحال التجارية التي تستخدم اسمه وصورته بإزالة اللافتات.

في المقابل، أكد والد الشيف الذي اشتهر بموهبته المميزة في فنون الطهي أنه كان يواجه أزمة مالية ووجد أن الحل لإنقاذ مصالحه الشخصية كان بيع المحل.

واعتذر بعد أن أقر بخطأه عن الأذى الذي لحق بابنه.