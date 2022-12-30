شاهد: مصرع 7 أشخاص في انفجارٍ داخل مطعم غربي تركيا

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون جراء انفجارٍ وقع داخل مطعم بمدينة أيدين غربي تركيا، اليوم الجمعة، ورجّح المسؤولون أن يكون سبب الإنفجار تسرّب غاز الطهي.

وقال رئيس بلدية أيدين حسن أقصوي لشبكة "سي إن إن" بنسختها التركية: إن من بين المصابين الخمسة ثمة شخص إصابته خطيرة.

وأوضح أقصوي أن المعطيات الأولية تشير إلى الانفجار حدث في الساعة الـ15.35 بالتوقيت المحلي أثناء تبديل أسطوانة غاز في المطعم الواقع في حي ألطنباش، لافتاً إلى أن السلطات المحلية تواصل تحرياتها لمعرفة ملابسات الإنفجار.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن حريقاً اندلع في أعقاب الانفجار وامتد إلى مطعم للمؤكولات الشعبية في حين نازيلي، وأظهرت اللقطات التي بثتها التلفزة المحلية سيارات إطفاء وسيارات إسعاف تهرع في مكان وقوع الحادث.