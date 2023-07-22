غرق 6 مهاجرين قبالة سواحل الناظور المغربية خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا

بقلم: يورونيوز

الظروف الجوية السيئة في البحر الأبيض المتوسط، وارتفاع الأمواج، وعجز المهرب عن المناورة بعد جنوح مركبه نحو صخور، أسفر عن غرق ستة مهاجرين غير شرعيين، فيما تمكن 48 آخرون من العودة إلى الشاطئ.

غرق ستة مهاجرين الجمعة خلال محاولتهم العبور إلى إسبانيا من ساحل الناظور في شمال المغرب، بحسب ما أفادت السلطات المحلية، وقالت إن نحو 54 مهاجراً غير نظامي، بينهم مواطن تونسي، حاولوا السباحة للوصول إلى قارب الهجرة من شاطئ القالات في بلدة إعزانن قرب مدينة الناظور الواقعة قبالة إسبانيا.

وأضاف المصدر نفسه أن الظروف الجوية السيئة في البحر الأبيض المتوسط، وارتفاع الأمواج، وعجز المهرب عن المناورة بعد جنوح مركبه نحو صخور، أسفر عن غرق ستة مهاجرين، فيما تمكن 48 آخرون من العودة إلى الشاطئ.

وقدم الدرك والحماية المدنية، برفقة فرق طبية، الإسعافات الأولية للناجين وانتشلوا الجثث. وفتحت السلطات تحقيقا في الوقائع.

وبحسب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور، فإن المهاجرين الستة المتوفين هم مغاربة، فيما لم تؤكد السلطات جنسية الضحايا.

على صعيد متصل، وصلت مجموعة أخرى من المهاجرين مكونة من 40 شاباً من الناظور، إلى الساحل الإسباني السبت، حسبما ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر صفحتها على فيسبوك.

غالبًا ما تتم الهجرة من السواحل الشمالية للمغرب على متن قوارب مطاط عالية السرعة تُستخدم أيضًا في تهريب المخدرات. كما يبحر المهاجرون في قوارب متداعية وقوارب كاياك وزوارق وزلاجات نفاثة وحتى سباحة.

تزايدت محاولات الهجرة من سواحل شمال غرب إفريقيا وسواحل المغرب والصحراء الغربية إلى أوروبا منذ بداية حزيران/يونيو.

وأعلنت البحرية المغربية هذا الأسبوع أنها أنقذت نحو 900 مهاجر غير نظامي خلال الفترة من 10 إلى 17 تموز/يوليو، معظمهم من دول في جنوب الصحراء.

وتبلغ منظمات غير حكومية بانتظام عن غرق مراكب هجرة في المياه المغربية والإسبانية والدولية.

من جهتها، قالت السلطات المغربية إنها أحبطت 26 ألف محاولة هجرة غير نظامية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023.