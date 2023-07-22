شاهد: عواصف رعدية قاتلة وريح عاتية تجتاح البلقان للمرة الثانية هذا الأسبوع.. والضحايا في ازدياد

بقلم: يورونيوز

تضرّرت أعمدة كهرباء واقتُلعت أسطح عدد من المنازل بسبب رياح عاتية، وغمرت المياه عدداً كبيراً من الشوارع. وأبلغت السلطات عن مشكلات في توزيع الطاقة وأضرار جسيمة بسبب تساقط الأشجار

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، عن سقوط ثلاثة قتلى في صربيا خلال عواصف قاتلة أخرى اجتاحت البلقان هذا الأسبوع.

وبعد أيام من درجات حرارة مرتفعة، اجتاحت العاصفة الرعدية يوم الجمعة أولاً سلوفينيا، ثم انتقلت إلى كرواتيا ثم صربيا والبوسنة، مع هبوب ريح عاتية وأمطار غزيرة.

وتضرّرت أعمدة كهرباء واقتُلعت أسطح عدد من المنازل بسبب ريح عاتية، وغمرت المياه عدداً كبيراً من الشوارع. وأبلغت السلطات عن مشكلات في توزيع الطاقة وأضرار جسيمة، بما في ذلك تساقط الأشجار، التي دمرت السيارات وأسطح المنازل.

وكانت عاصفة أخرى قد تسببت الأربعاء، في مقتل ستة أشخاص في المنطقة، منهم أربعة في كرواتيا وواحد في سلوفينيا وآخر في البوسنة.

وقال توميسلاف توماسيفيتش رئيس بلدية العاصمة الكرواتية زغرب إنّ "هذه عاصفة غير مسبوقة وكذلك على صعيد الأضرار". إذ تسببت العاصفة في دمار في أجزاء مختلفة من البلاد، ولا تزال فرق الطوارئ تعمل على إزالة الأنقاض والسيطرة على الأضرار التي خلفتها عاصفة الأربعاء.

من جهتها أضحت سلوفينيا أن العواصف ألحقت أضراراً بالغة بالغابات في الدولة الواقعة في جبال الألب، وحذرت من احتمال حدوث سيول شديدة.

وتأتي هذه العاصفة في البلقان في الوقت الذي تواجه فيه أجزاء كثيرة من العالم ظروفاً مناخية قاسية، وتسببت موجة الحر المستمرة في حرائق الغابات وتحذيرات الصحة العامة.