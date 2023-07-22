أبدت الأمم المتحدة الجمعة خشيتها من حصول تصعيد خطر في البحر الأسود بعد إعلان روسيا إجراء تدريبات عسكرية شملت إطلاق صواريخ على خلفية توتر متزايد مع كييف وحلفائها إثر تأكيد موسكو انتهاء العمل باتفاقية لتصدير الحبوب الأوكرانية.
أدى هجوم بطائرة مسيّرة شنّته أوكرانيا الى "انفجار" مخزن ذخيرة في القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014، ودفع السلطات الى إجلاء السكان ضمن نطاق خمسة كلم وتعليق حركة السكك الحديد، وفق ما أعلن حاكم شبه الجزيرة السبت.
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هجوم أوكراني على القرم يؤدي الى "انفجار" مخزن ذخيرة وإجلاء سكان
أدى هجوم بطائرة مسيّرة شنّته أوكرانيا الى "انفجار" مخزن ذخيرة في القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014، ودفع السلطات الى إجلاء السكان ضمن نطاق خمسة كلم وتعليق حركة السكك الحديد، وفق ما أعلن حاكم شبه الجزيرة السبت.
وقال سيرغي أكسيونوف عبر تطبيق تلغرام "نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة معادية على مقاطعة كراسنوغفارديسكي، حصل انفجار في مخزن ذخيرة"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الموقع.
وأضاف "تم اتخاذ القرار بإجلاء الناس في نطاق خمسة كلم"، مؤكدا أنه "بهدف تقليل المخاطر، تم اتخاذ القرار أيضا بتعليق حركة القطارات على السكك الحديد في القرم".
ويأتي هذا الهجوم بعد خمسة أيام من تعرض جسر مضيق كيرتش، وهو الوحيد الذي يربط بين القرم والبرّ الروسي، لهجوم أوكراني أدى الى مقتل شخصين.
أعلنت السلطات الموالية لموسكو السبت "استئناف" حركة الآليات على الجسر الذي يربط بين روسيا والقرم، بعد تعليقها موقتا إثر الهجوم.
وقالت عبر تلغرام إن "حركة السيارات عبر جسر القرم مغلقة بشكل موقت"، لتعلن بعد نحو عشر دقائق "استئنافها".
وزادت وتيرة الهجمات على شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود في الأسابيع الأخيرة، تزامنا مع بدء كييف اعتبارا من مطلع حزيران/يونيو، هجوما مضادا لاستعادة مناطق في شرق أوكرانيا وجنوبها تسيطر عليها القوات الروسية.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي في كلمة عبر الفيديو أمام مؤتمر أسبن للأمن الجمعة، إن جسر القرم يجب أن يتمّ شلّ عمله.
واعتبر أن الجسر يساهم في "تزويد شبه جزيرة القرم بالذخيرة".
ويعد الجسر ممرا حيويا لنقل الامدادات الى الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا منذ بدء الغزو مطلع 2022.
ويعرف هذا الجسر باسم جسر كيرتش، ويتألف من قسم طرقي وآخر للسكك الحديد. ودشّن الرئيس فلاديمير بوتين في العام 2018 هذا الجسر الذي تم تشييده بكلفة باهظة.
وتعتبر كييف الجسر منشأة "معادية" يخالف بناؤها القانون الدولي.
وردا على سؤال عما اذا كانت أوكرانيا تعتزم استعادة القرم في هجومها المضاد، قال زيلينسكي "الهدف هو استعادة كل القرم لأنها (جزء من) دولتنا ذات السيادة، وأرضنا السيادية هي جزء لا يتجزأ من دولتنا".
زيلينسكي يقول إنه بحث مع ستولتنبرغ "فتح" ممر تصدير الحبوب في البحر الأسود
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بشأن "فتح" ممر تصدير الحبوب في البحر الأسود، بعد أيام قليلة من انتهاء العمل باتفاقية مع روسيا بهذا الصدد.
أوضح زيلينسكي في تغريدة "لقد حددنا ... مع ستولتنبرغ الأولويات والخطوات المستقبلية اللازمة لفتح ممر الحبوب في البحر الأسود واستغلاله على نحو مستدام".
مقتل صحافي روسي من وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء جنوب أوكرانيا
قُتل الصحافي الروسي في وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء روتيسلاف جورافليف السبت في ضربة أوكرانية على منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، حسبما أعلن الجيش الروسي في بيان.
وقال الجيش الروسي "شنّت وحدات من القوات المسلّحة الأوكرانية هجومًا مدفعيًا على مجموعة من الصحافيين (...) ما تسبب بإصابة أربعة صحافيين بجروح متفاوتة الخطورة"، مضيفًا "خلال عملية الإجلاء، توفي روتيسلاف جورافليف (...) متأثرًا بجروحه بعد انفجار ذخائر عنقودية".
كييف تقول ان 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء قصف روسي ليلي
أعلن وزير الزراعة الأوكراني الأربعاء ان 60 ألف طن من الحبوب المخصصة للتصدير والمخزنة في ميناء تشورنومورسك الأوكراني قرب أوديسا قد أتلفت جراء الضربات الروسية ليلا.
وقال ميكولا سولسكي في بيان نشر على موقع وزارته "سيلزم الأمر سنة على الأقل لاصلاح البنى التحتية المتضررة بشكل كامل. في ميناء تشورنومورسك أتلفت 60 ألف طن من الحبوب كان يفترض ان تُرسل عبر ممر الحبوب قبل 60 يوما".
موسكو: تم القضاء على نحو 5 آلاف من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا منذ بدء الحرب ومثلهم غادروها
قالت وزارة الدفاع الروسية السبت إن القوات الروسية "قضت" على ما يقرب من 5000 مرتزق أجنبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وأضافت الوزارة أن عددا مماثلا ما يقرب من (4910) من المرتزقة اضطروا إلى مغادرة أوكرانيا، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال إيغور كوناشينكوف في إيجازه اليومي.
في الوقت نفسه، أكد المتحدث العسكري الروسي أن الأسلحة الدقيقة الروسية في السادس من تموز/يوليو قضت على "عدد كبير" من المرتزقة الألمان والبولنديين في مجمع أكاديمية الجيش البري الأوكراني في منطقة لفيف الغربية.
وشدد على أن "القوات المسلحة الروسية ستواصل تصفية المرتزقة الأجانب على أراضي أوكرانيا".
"استئناف" حركة مرور الآليات على جسر القرم بعد تعليقها بشكل موقت
أعلنت السلطات الموالية لموسكو السبت "استئناف" حركة الآليات على الجسر الذي يربط بين روسيا والقرم التي أعلنت ضمّها عام 2014، بعد تعليقها موقتا إثر هجوم بطائرة مسيّرة على شبه الجزيرة.
وقالت السلطات عبر تلغرام إن "حركة السيارات عبر جسر القرم مغلقة بشكل موقت"، لتعلن بعد نحو عشر دقائق "استئنافها".
زيلينسكي: جسر القرم هدف عسكري مشروع
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة إن الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا "يجلب الحرب وليس السلام" وبالتالي فهو هدف عسكري.
وأدت انفجارات على جسر القرم يوم الاثنين إلى مقتل اثنين من المدنيين وإخراج جزء من الجسر البري عن الخدمة بعد أن عاد في الآونة الأخيرة إلى العمل بكامل طاقته بعد تعرضه لأضرار جسيمة في هجوم مماثل في أكتوبر تشرين الأول.
ورحبت أوكرانيا بهجوم الاثنين، لكن المسؤولين لم يعلنوا مسؤوليتهم مباشرة، وألقت موسكو باللوم على أوكرانيا. وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وتريد كييف استعادتها في الوقت الذي تقاوم فيه الغزو الروسي الشامل الذي بدأ في فبراير شباط من العام الماضي.
وقال زيلينسكي، في حديثه عبر دائرة تلفزيونية إلى مؤتمر آسبن الأمني في الولايات المتحدة، إن الجسر البري وخط السكك الحديدية، الذين بنتهما روسيا ودخلا الخدمة في عام 2018، "لم يكونا مجرد طريق لوجستي".
حاكم روسي يتهم أوكرانيا باستخدام ذخائر عنقودية ضد قرية حدودية
أطلقت أوكرانيا ذخائرعنقودية الجمعة على قرية جورافليفكا الروسية بمنطقة بيلغورود (غرب) ، على ما قال حاكم المنطقة الماحذية لأوكرانيا السبت.
وقال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام "في منطقة بلغورود، أطلق (الجيش الأوكراني) 21 قذيفة مدفيعة وثلاث ذخائر عنقودية من راجمة صواريخ على قرية جورافليفكا" الجمعة.
روسيا متفهمة "لقلق" إفريقيا
أعربت روسيا الجمعة عن تفهّمها لـ"قلق" الدول الإفريقية في أعقاب إعلان موسكو انتهاء العمل باتفاقية لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، متعهدة مواصلة تصدير هذه المواد الأساسية الى الدول التي تحتاج إليها.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في مؤتمر صحافي "نتفهّم القلق الذي يمكن لأصدقائنا الأفارقة أن يشعروا به، هو مفهوم وسيتمّ أخذه في الاعتبار".
اليونسكو تدين القصف الروسي على موقع التراث العالمي في مدينة أوديسا
دانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الجمعة "بشدة" الضربات الروسية التي نفذت "في وقت مبكر من صباح الخميس" على وسط مدينة أوديسا في جنوب غرب أوكرانيا المصنّف ضمن التراث العالمي منذ مطلع العام.
وقالت المنظمة "وفق تقييم أولي، تعرض العديد من المتاحف الواقعة ضمن موقع التراث العالمي لأضرار، من بينها المتحف الأثري ومتحف الأسطول ومتحف أوديسا للأدب".
وأضافت اليونسكو أنها وضعت مع السلطات المحلية على المنشآت المصنفة علامة زرقاء مميزة لاتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، لكن تم "انتهاكها".
وأبدت المنظمة أسفها لأن الهجوم الروسي "الذي نُفِّذ بعد أسبوعين فقط من الهجوم الذي دمر مبنى" في مركز مدينة لفيف التاريخي، وهو موقع تراث عالمي آخر يقع في شمال غرب أوكرانيا، "تزامن أيضًا مع تدمير المركز الثقافي للفنون الشعبية وتعليم الفنون في مدينة ميكولايف".
ودعت اليونسكو إلى "وقف جميع الهجمات على الأصول الثقافية المحمية بموجب اتفاقيات دولية مصدق عليها على نطاق واسع".
وشدّدت على أن "هذه الحرب تشكل تهديدًا متزايدًا للثقافة الأوكرانية"، مضيفة أنها سجلت "أضرارا لحقت 270 موقعا ثقافيا أوكرانيا" منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير 2022.